Lừa 20 tỷ đồng bằng chiêu huy động vốn vào công ty ảo

Thiếu tiền tiêu xài và mất khả năng trả nợ, Trang đã huy động nhiều người hùn vốn vào công ty ảo để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/1, Công an tỉnh Phú Yên đã tạm giữ 3 người có hành vi lừa đảo số tiền hơn 20 tỷ đồng .

Cả 3 bị bắt giữ về hành vi lửa đảo.

Những người này gồm: Nguyễn Thị Mỹ Trang (40 tuổi, xã An Thạch, huyện Tuy An), Trần Thị Kim Xuân (41 tuổi) và Trần Thị Hường (47 tuổi, cùng trú thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An).

Theo công an, từ năm 2019, do mất khả năng trả nợ, cần có tiền trả nợ và tiêi xài cá nhân nên Trang nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng cách tung thông tin huy động vốn đầu tư kinh doanh vào công ty bia, nước giải khát không có thật để nhiều người tin tưởng, chuyển tiền vào các tài khoản đứng tên Trang.

Sau khi có sáu bị hại đưa tiền, vàng và chuyển tiền vào tài khoản, Trang rút toàn bộ số tiền trên sử dụng, trả nợ cá nhân.

Trần Thị Hường, Trần Thị Kim Xuân và một số người khác có vai trò giúp sức cho Trang đưa thông tin không có thật để bị hại tin tưởng chuyển tiền cho công ty do Trang tự nghĩ ra.