Loship bị tố nợ tiền, chậm thanh toán cho đối tác

Nhiều đối tác tắt app, vote 1* trên Google, lên tận công ty đòi tiền khi Loship thanh toán chậm.

Một tháng qua, nhiều hộ kinh doanh bức xúc khi không thể rút tiền trên Loship - một ứng dụng giao đồ ăn. Họ càng “nóng ruột” khi không thể tìm được cách liên hệ với doanh nghiệp này.

Tắt app, vote 1* vì không rút được tiền

Chia sẻ với Zing, anh Xuân Huy - chủ một tiệm bún bò tại đường Nguyễn Gia Trí (Quận Bình Thạnh) cho biết mình đang bị Loship nợ số tiền 6,7 triệu đồng đã hơn một tháng nay.

“Tôi đã thử email, gọi điện lên hotline nhiều lần để phía công ty giải quyết nhưng không nhận được phản hồi. Tôi không rõ họ gặp vấn đề gì nhưng rất sốt ruột vì tiền bị nằm im một chỗ, không thể xoay xở cho việc kinh doanh. Tôi buôn bán bận rộn nên không thể lên tận công ty để hỏi được” - chủ hộ kinh doanh này cho biết.

Loship khiến nhiều đối tác bức xúc. Ảnh: Loship.

Quán bún bò của anh Xuân Huy đã có mặt trên Loship được 3 năm. Trước đây, việc rút tiền chưa từng xảy ra tình trạng như hiện tại, chậm trễ nhất cũng chỉ kéo dài trong vòng một tuần. Khi xảy ra tình trạng chậm tiền, anh gọi lên tổng đài sẽ được giải đáp nên yên tâm chờ đợi. Hiện tại, vì thời gian chậm tiền đã quá lâu, anh Huy quyết định tắt app và sẽ không bán hàng trên Loship nữa.

Tương tự, chị M.M - chủ tiệm kinh doanh đồ ăn tại quận Tân Bình - bức xúc: “Lần nào muốn lấy tiền trên Loship tôi cũng cảm giác như mình phải đi xin”.

Từ tháng 7, chị đã phải nhiều lần lên tận trụ sở Loship để đòi giải quyết vấn đề tiền bạc vì không thể liên hệ với công ty này qua hotline hay email. “Tôi cứ phải lên lời qua tiếng lại thì họ mới hứa hẹn sẽ chuyển tiền còn nếu im lặng là không cách nào để tiền về được túi”. Hiện chị M.M không để tiền dồn lại trong app mà khi đơn hàng đủ 200.000 đồng, chị sẽ rút ngay để tránh đọng lại một số tiền lớn.

Trên MXH, có một hội nhóm gồm 40 người đều là các chủ quán chưa được Loship thanh toán tiền. Họ tố Loship “quỵt tiền" và hẹn nhau sẽ đến trụ sở công ty ở quận 11 để đòi nợ.

Trên Google, đánh giá về Loship chỉ còn 1,9/5*. Nhiều tài khoản đánh giá Loship 1* kèm theo các bình luận tố doanh nghiệp này giữ tiền, không thanh toán cho đối tác, chiết khấu cao…

Nhiều người bức xúc đánh giá Loship 1* trên Google.

Tài khoản có tên Trần Kim Hằng viết: "Hơn 2 tháng nay app giao đồ ăn Loship (tạo bởi công ty công nghệ Lozi) đang có động thái tự ý giữ doanh thu, chậm thanh toán lệnh chuyển khoản cho các quán đối tác bán hàng không lí do. Có rất nhiều quán đã 1-2 tháng rồi vẫn chưa nhận được lệnh chuyển khoản doanh thu từ Loship trong khi hợp đồng thỏa thuận Loship cam kết sẽ thanh toán lệnh rút tiền trong 24h. Chúng tôi đã tìm mọi cách liên hệ với Loship nhưng không được phản hồi giải quyết".

Loship nói "bị lỗi thanh toán"

Chia sẻ với Zing, bà Trần Thụy Nhật Phương, Giám đốc kinh doanh của Loship cho biết: "Từ đầu tháng 10 cho tới cuối tháng 11, hệ thống thanh toán của Loship gặp sự cố lỗi nghiêm trọng. Trước đây, việc thanh toán của chúng tôi được tự động hoá nên khách hàng sẽ nhận được tiền trong vòng 24 giờ. Vì sự cố này mà Loship phải thanh toán thủ công cho từng đối tác dẫn đến việc chậm trễ".

Vị này khẳng định rằng không có chuyện Loship đang gặp khó khăn về dòng tiền, về hoạt động kinh doanh hay đang đầu tư vào một công ty khác.

Bà Nhật Phương cũng nói thêm rằng công ty không phát đi một thông báo chính thức để trấn an các đối tác là vì: “Đây là một tình huống nhạy cảm, dễ dẫn đến những câu chuyện tiêu cực. Vì vậy, chúng tôi không lên tiếng để tránh tạo ra một làn sóng dư luận. Thay vào đó, chúng tôi im lặng và tìm cách giải quyết vấn đề. Dù không phát đi thông tin chính thức nhưng Loship đã giải thích với từng đối tác và mong họ thông cảm trong giai đoạn này”.

Văn phòng Loship ở quận 11, TP.HCM. Ảnh: Diệu Thanh.

Phía Loship cho biết trong vòng một tháng qua đã xử lý xong khoảng 88% các lệnh rút tiền cho phía đối tác. 12% còn lại bên Loship dự kiến sẽ xử lý trong vòng khoảng thời gian ngắn sắp tới. Hiện tại, công ty này cũng đã khắc phục gần xong lỗi thanh toán.

Bà Nhật Phương thừa nhận những chậm trễ trong thanh toán đã khiến một số hộ kinh doanh tắt app, không muốn hợp tác với Loship. Tuy nhiên, vị này hy vọng các đối tác sẽ trở lại khi Loship ổn định hơn trong tương lai.

Loship là thành viên trong hệ sinh thái Lozi. Công ty CP Lozi Việt Nam (Lozi Việt Nam) được thành lập từ tháng 11/2015, với quy mô vốn điều lệ ban đầu ở mức 200 triệu đồng.

Loship được thành lập năm 2017, cung cấp 10 dịch vụ giao nhận tại 4 thành phố lớn ở Việt Nam.

Vào tháng 8/2021, DealStreetAsia đưa tin Loship đang đặt mục tiêu chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại thị trường Mỹ sau khi hoạt động kinh doanh bắt đầu có lợi nhuận.

Đến tháng 10/2021, Loship đã có cuộc đàm phán với Japan's Daiwa Securities Group và các nhà đầu tư khác nhằm huy động 50 triệu USD trong vòng gọi vốn Series C.

Trước đó, startup giao hàng trực tuyến tại Việt Nam đã hoàn thành vòng gọi vốn pre - series C trị giá 12 triệu USD , được dẫn dắt bởi quỹ đầu tư mạo hiểm BAce Capital (do Ant Group tài trợ) và Sun Hung Kai & Co. - một công ty đầu tư niêm yết ở Hong Kong.

Loship cũng được cho là đã huy động tiền từ các nhà đầu tư khác, bao gồm MetaPlanet Holdings, một công ty đầu tư mạo hiểm được hỗ trợ bởi người đồng sáng lập Skype Jaan Tallinn, Wealth Well của Ả Rập Xê Út, Smilegate Investment của Hàn Quốc, Hana Financial Group và DTNI, cũng như Golden Gate Ventures - công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Singapore.