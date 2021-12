Long An yêu cầu nhiều bệnh viện báo cáo mua kit xét nghiệm của Việt Á

Sở Y tế tỉnh Long An yêu cầu các đơn vị trên địa bàn mua sản phẩm kit test Covid-19 của Công ty CP công nghệ Việt Á báo cáo chi tiết trước 15h hôm nay.

Ngày 20/12, ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, cho biết đơn vị này đang rà soát lại các cơ sở mua kit test Covid-19 của Công ty CP công nghệ Việt Á, gồm: CDC Long An, Bệnh viện Đa khoa Long An, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc.

Ông Phan Quốc Việt, Giám đốc Công ty CP công nghệ Việt Á bị bắt giam liên quan đến việc tăng giá kít test Covid-19. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo ông Phúc, lãnh đạo của các cơ sở trên phải tổng hợp chi tiết việc mua kit test Covid-19, đơn giá và số lượng để báo cáo UBND tỉnh Long An.

Thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, các cơ sở trên được giao chủ động mua kit test Covid-19 bằng hình thức chỉ định thầu.

Quá trình mua sắm, các đơn vị xây dựng kế hoạch mua kit test Covid-19 dựa vào khung giá của Bộ Y tế, có sự kiểm tra của cơ quan chuyên môn địa phương trước khi trình UBND Long An phê duyệt.

"Các phòng chức năng của chúng tôi đang rà soát lại tất cả các hồ sơ liên quan đến đầu tư, mua sắm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch trong năm 2021 để đánh giá có đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật”, ông Phúc nói.

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế Long An, các đơn vị đã mua kit test của Công ty CP công nghệ Việt Á phải báo cáo chi tiết trước 15h ngày 20/12.

Trao đổi với Zing, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, cho biết các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh có mua kit test của Công ty CP công nghệ Việt Á nhưng số lượng rất ít, chưa đến 3 tỷ đồng . Việc mua kit xét nghiệm Covid-19 của các đơn vị y tế diễn ra vào thời điểm đầu năm 2020 với số lượng vài nghìn. “Tôi khẳng định không có khuất tất liên quan đến vấn đề này”, ông Vũ cho biết.