‘Loki’ xác lập kỷ lục mới cho Marvel Studios

Loạt phim về “vị thần lừa lọc” Loki tạo cột mốc mới trên nền tảng xem trực tuyến của Disney.

Ngày 20/7, Digital Spy đưa tin Loki đã vượt qua The Falcon and the Winter Soldier và WandaVision để trở thành mini-series có lượng người xem mùa đầu tiên cao nhất chỉ sau 5 ngày đầu lên sóng.

Trước đó, tờ Deadline đưa tin theo báo cáo của Samba TV, tập 6 của mini-series Loki có tiêu đề: “For all times. Always” được 1,9 triệu thuê bao ở Mỹ xem trực tiếp trong 4 ngày từ 14/7 đến 18/7. Trong khi đó, The Falcon và The Winter Soldier được cho là đã thu hút tới 1,7 triệu lượt thuê bao xem trong cùng khoảng thời gian, với WandaVision là 1,4 triệu thuê bao.

Loki thiết lập kỷ lục mới về lượt xem cho Marvel. Ảnh: Disney.

Sau khi mùa một kết thúc, Loki đã cho thấy nhiều tiềm năng phát triển cốt truyện xoay quanh “vị thần lừa lọc” đồng thời khéo léo sắp đặt các sự kiện sẽ diễn ra trong Kỷ nguyên IV của Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Chia sẻ về mùa 2 của Loki, nữ đạo diễn Kate Herron cho biết: “Tôi cảm thấy bản thân đã hoàn thành công việc trong mùa một, tôi cũng hào hứng muốn biết điều gì sẽ xảy ra trong mùa hai của Loki”. Biên kịch chính của mini-series Loki, Michael Waldron cũng tiết lộ mùa một gần như đã kết thúc theo cách rất khác biệt.

Hiện tại, Loki là mini-series duy nhất được xác nhận sẽ trở lại với mùa 2. Bên cạnh đó, trên Internet đã xuất hiện nhiều giả thuyết về phần tiếp theo của The Falcon and the Winter Soldier sẽ được chuyển thành bộ phim Captain America thứ 4.