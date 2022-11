Lối thoát cho ‘Venom'

Dự án tiếp theo của series "Venom" đã ấn định Kelly Marcel ở vị trí đạo diễn. Tuy nhiên, sự bế tắc sau hai phần phim tiền nhiệm khiến khán giả hoài nghi về tương lai dòng phim này.

Mới đây, Kelly Marcel được xác nhận là đạo diễn của phần phim Venom thứ ba, sau hai phiên bản tiền nhiệm vào năm 2018 và 2021. Thông tin này khiến khán giả điện ảnh xôn xao bởi trước đó, hai cái tên được “chọn mặt gửi vàng” lần lượt là Ruben Fleischer và Andy Serkis.

Trở lại với vai trò cầm trịch bộ phim, Kelly kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích đột phá, mở ra tương lai mới trong bối cảnh series Venom đang dần rơi vào bế tắc. Với kinh nghiệm là biên kịch chấp bút cho các phần trước, bà tự tin sẽ mang lại những góc nhìn thú vị, mới mẻ trong dự án điện ảnh lần này.

Hành trình chuẩn bị dài hơi

Trước đây, hai phần phim đầu đã giúp khởi động vũ trụ Spiderman của Sony. Cả hai kể câu chuyện xoay quanh những nhân vật gắn liền với webslinger (Người Nhện) và tồn tại độc lập với MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel). Bên cạnh series này của Tom Hardy còn có Morbius (2022) của Jared Leto, một bộ phim thuộc thể loại hành động/siêu anh hùng. Tuy nhiên, dự án chào sân này nhanh chóng bị giới phê bình và khán giả chê bai thậm tệ về nội dung kịch bản.

Trở lại với Venom, đây là một nhân vật giả tưởng của hãng truyện tranh Marvel Comics. Xuất hiện lần đầu dưới dạng một bộ đồ ngoài hành tinh được Người Nhện vô tình tìm thấy vào năm 1984, Venom sau đó tiếp tục được các tác giả phát triển, hoàn thiện hơn về nguồn gốc, tính chất. Từ bộ đồ thông thường, nó dần trở thành một dạng thực thể ngoài vũ trụ với nhận thức riêng, có khả năng chiếm hữu và cộng sinh với vật chủ để trở thành quái vật thực thụ với năng lực mạnh mẽ.

Venom có một hành trình chuẩn bị dài trước khi cập bến màn ảnh rộng. Ảnh: Sony Pictures.

Là kẻ thù truyền kiếp của Người Nhện, đồng thời thuộc nhóm nhân vật phản diện đình đám bậc nhất của Marvel, Venom từng xuất hiện dưới nhiều nhân dạng khi cộng sinh với các vật chủ khác nhau. Tùy từng thời kỳ phát triển, nó không chỉ là một ác nhân đơn thuần. Venom có lúc đã trở thành một nhân vật anh hùng hoặc phản anh hùng, tham gia nhiều hội nhóm siêu anh hùng hay ác nhân khác nhau.

Nhân vật này chính thức ra mắt khán giả điện ảnh trong Spider Man 3 (2007), với vật chủ Eddie Brock do tài tử Topher Grace thủ vai. Tuy nhiên, bộ phim không được đánh giá cao về mặt chất lượng. Màn trình diễn của Venom cũng khá nhạt nhòa do việc xây dựng còn khá đơn điệu, thiếu chiều sâu.

Sau thất bại này, dự án phim riêng về Venom vẫn được hãng Sony âm thầm phát triển với ý định mở ra một loạt phim riêng tách biệt với Spider-Man do Marvel Studios đồng sản xuất. Nhưng phải mãi tới thời điểm 2018, phần phim Venom độc lập đầu tiên mới trình diện trước khán giả màn ảnh rộng.

Lún sâu vào bế tắc

Chuyện phim Venom là hành trình sở hữu siêu năng lực sau khi nhiễm phải một loại ký sinh trùng ngoài hành tinh của chàng phóng viên Eddie Brock (Tom Hardy thủ vai). Anh phải đối mặt với nhiều rắc rối, trong đó có cả những hiểm họa đe dọa tính mạng của chính mình và cả thế giới.

Dễ thấy, Venom tiếp tục là một vũ trụ phim tuân theo motif kinh điển của thể loại siêu anh hùng: một phàm nhân tình cờ gặp phải tai nạn nên may mắn có năng lực đặc biệt. Sau một khoảng thời gian ngắn tập thích nghi và xử lý những rắc rối do đột biến gây ra, nhân vật bị buộc vào tình thế phải sử dụng siêu năng lực để chống lại thế lực phản diện.

Với kịch bản đơn giản và “thường thường bậc trung” như vậy, dự án này ngay từ lần đầu xuất hiện đã tập trung hướng tới các yếu tố giải trí, tương tự đa số bom tấn khác của MCU hay DCEU.

Với Venom (2018), phim được chấp bút bởi Kelly Marcel cùng ba cộng sự. Dưới bàn tay đạo diễn của Ruben Fleischer, từng phân cảnh hành động đều cho thấy sự đầu tư chỉn chu, ấn tượng. Các thước phim đua xe có những sáng tạo hiệu ứng đặc biệt nhờ khả năng siêu đẳng của Venom, làm cho phim trở nên độc đáo.

Trong khi đó, những màn biến hình, rượt đuổi hay chiến đấu đều khá hoành tráng, nịnh mắt. Nhiều tình tiết hài hước được cài cắm hợp lý và duyên dáng, chủ yếu xuất hiện qua thoại và cử chỉ của nhân vật.

Dẫu vậy, ngoài kịch bản mỏng, tác phẩm này nhận về điểm trừ do cách dựng phim rối rắm. Với cách “mở bài” trực tiếp với nhiều tuyến nhân vật đặt trong tiết tấu nhanh, tổng thể phim bị xé vụn thành nhiều mảnh nhỏ rời rạc. Các sự kiện cũng diễn ra chóng vánh, thiếu mượt mà và điểm nhấn. Vì lẽ đó, Venom bị thiếu đi chiều sâu cần thiết.

Venom mắc phải nhiều lỗi liên quan tới kịch bản và nội dung. Ảnh: Sony Pictures.

Nhận về rất nhiều ý kiến đóng góp từ phía khán giả lẫn giới phê bình, chỉ ba năm sau màn chào sân của phần một, Venom: Let There Be Carnage (tạm dịch: Đối mặt tử thù) cũng nhanh chóng ra mắt. Dự án này có sự “thay máu” trong đội ngũ sản xuất, khi chiếc ghế đạo diễn được tin tưởng trao lại cho Andy Serkis. Với kinh nghiệm biến hóa trên phim trường gần hai thập kỷ trước đó, ông được kỳ vọng sẽ tạo nên một bom tấn kéo dài “vũ trụ điện ảnh Venom”.

Những tưởng phần phim mới sẽ kế thừa các thế mạnh đồng thời khắc phục được điểm yếu của phiên bản 2018, người hâm mộ rốt cục bị một phen thất vọng nặng nề. Không phủ nhận sự đột phá trong kỹ xảo điện ảnh, tuy nhiên, Venom 2 tạo cảm giác giống như một dự án chiều lòng fan hơn là một tác phẩm được phát triển trong vũ trụ điện ảnh độc lập.

Sự yếu kém trong cách truyền tải kịch bản của đạo diễn kể từ phần một nay lại càng tồi tệ hơn. Phim sa đà vào thể hiện quy mô CGI hoành tráng, hoàn toàn bỏ quên diễn biến tâm lý cùng mối quan hệ xung quanh các nhân vật. Những tình tiết, sự kiện phi logic làm cho nội dung phần hai xuất hiện nhiều lỗ hổng, khiến người xem cảm thấy khó chịu. Tính cách và hành động của các tuyến nhân vật chưa mấy thuyết phục, dù cho Tom Hardy có màn trình diễn xuất sắc cũng khó cứu vãn nổi.

Chết đuối trong chính những tính toán thiếu cơ sở, Venom 2 gây thất vọng đông đảo người xem. May mắn thay, là một trong số dự án kinh phí cao xuất hiện trong mùa dịch thiếu vắng bom tấn, bộ phim của đạo diễn Andy Serkis ít nhiều không gặp phải thất bại trên mặt trận thương mại.

Tương lai nào cho Venom 3?

Với hơn 500 triệu USD doanh thu phòng vé so với kinh phí sản xuất 110 triệu USD , Venom 2 vẫn là một dự án sinh lời, thậm chí còn là phim của Marvel thành công nhất 2021. Tuy nhiên, khi đặt cạnh phần phim đầu tiên, đây rõ ràng vẫn là một nước đi lùi. Cụ thể, với cùng một mức kinh phí, dự án mở màn gặt hái tới hơn 850 triệu USD . Đó là chưa kể, Venom (2018) còn phải cạnh tranh với hàng loạt cái tên sừng sỏ tại rạp như The Nun, The Predator, A Star Is Born, The Pool hay Mara.

Lý giải cho điều này, bên cạnh nguyên nhân đại dịch, nhiều chuyên gia cho rằng chính kịch bản sơ sài và nội dung rập khuôn khiến khán giả mất đi sự hứng thú. Trong hằng hà sa số các bộ phim công chiếu tại rạp, tính giải trí đơn thuần là không đủ để lôi kéo người xem. Huống hồ, bản thân vũ trụ Venom cũng dần tỏ ra hụt hơi và đuối sức khi không thể tìm được lối đi cho riêng mình, chưa tính tới việc cạnh tranh với hàng loạt vũ trụ siêu anh hùng đang “làm mưa làm gió” khác.

Kelly Marcel sẽ thay thế Andy Serkis ở vị trí đạo diễn dự án Venom 3. Ảnh: Sony Pictures.

Quay trở lại với tham vọng tìm ra tương lai cho dòng phim đi vào ngõ cụt, Kelly Marcel ngồi lên chiếc ghế đạo diễn trước sự hoài nghi của khán giả hâm mộ. Quyết định “thay máu” một lần nữa từ phía nhà sản xuất khiến họ ngờ vực rằng, vấn đề thực sự liệu có phải tới từ phong cách cá nhân của những người chỉ đạo dự án này. Chưa kể, cái tên Kelly Marcel cũng không quá xa lạ bởi chính bà là người viết kịch bản cho hai phần phim tiền nhiệm.

Để lấy lại được cảm tình của khán giả, phần phim mới rất có thể sẽ tập trung phát triển câu chuyện liên quan tới tương lai của bộ đôi Eddie – Venom. Trước đó, trong phần kết của Venom: Let There Be Carnage, nhân vật chính được đưa đến một vũ trụ khác khi chạy trốn khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Tuy nhiên, mid-credit của Spider-Man: No Way Home lại tiết lộ anh đã được trở lại vũ trụ quê nhà. Vì vậy, khán giả hẳn rất tò mò điều gì sẽ xảy đến với nhân vật.

Bên cạnh đó, việc tin tưởng giữ lại Tom Hardy chính là quyết định đúng đắn của ekip làm phim. Màn trình diễn xuất sắc của tài tử 45 tuổi đã cứu vớt kịch bản và nội dung nhàm chán, là điểm sáng thú vị xuyên suốt hai phần phim đầu. Tiếp tục đồng hành cùng Venom 3, anh được mong chờ sẽ tạo nên bước đột phá, cùng với Kelly Marcel làm nên kỳ tích cho dự án này.