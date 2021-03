Lợi thế của căn hộ gần tuyến metro

Tương tự nhiều nước trên thế giới, tại TP.HCM, giá chung cư gần tuyến metro có xu hướng tăng.

Darwin Jigoku Kara rất hài lòng khi thuê được căn hộ cách trạm metro Bugis ở Singapore chỉ 500 m. Hàng ngày anh chỉ việc bước lên metro để tới văn phòng và đi bất cứ đâu trong thành phố vào cuối tuần.

“Tôi có thể di chuyển trong thành phố một cách dễ dàng ngay cả trong giờ cao điểm. Dù đắt hơn các khu khác nhưng vẫn xứng đáng vì tôi không phải đi xa để tìm một quán cà phê, quán ăn hay siêu thị, tiết kiệm được nhiều tiền và thời gian”, anh Darwin Jigoku Kara nói.

Nhiều người dân Singapore có suy nghĩ tương tự, khiến giá căn hộ cách trạm metro trong phạm vi 500 m ở Singapore thường cao hơn những khu vực khác ít nhất 16% theo thống kê từ các đơn vị BĐS tại đảo quốc sư tử.

Hệ thống tàu metro tại Singapore.

Lý giải điều này, Property Guru nhận định cư dân đảo quốc sư tử luôn muốn sở hữu nhà gần metro. Cụ thể, một căn hộ 65 m2 thuộc dự án Marina One Residences cách trạm Marina Bay khoảng 5 phút đi bộ có giá bán khoảng 2,5 triệu USD Singapore, khoảng 43 tỷ đồng . Còn căn hộ 30 m2 không gần metro có giá rẻ nhất khoảng 210.000 USD Singapore, khoảng 3,6 tỷ đồng .

Anh Nguyễn Thanh Vũ đã mua một căn hộ 74 m2 ở dự án Masteri An Phú, quận 2, TP.HCM vào năm 2018. Anh cảm thấy mình sáng suốt và may mắn khi sớm nhận ra tiềm năng của thị trường căn hộ gần metro. “Điều tâm đắc nhất là khi tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đi vào hoạt động, tôi chỉ cần đi bộ khoảng 300 m là đến trạm An Phú. Khi đó tôi có thể vào trung tâm thành phố làm việc mà không phải đi xe máy”, anh Vũ cho biết.

Dự án Masteri An Phú quận 2 nhìn từ xa.

Tại thời điểm này, căn hộ 2 phòng ngủ anh Vũ mua có giá bán khoảng 5,5 tỷ đồng , cao hơn nhiều so với mức giá anh mua cách đây 2 năm. Khi dự án metro đã hoàn thiện hơn 80% và dự kiến hoạt động trong năm sau, thị trường thứ cấp tại dự án căn hộ này và nhiều dự án lân cận hứa hẹn nhộn nhịp hơn. Nhiều người mua căn hộ tại đây đã bán lại với mức giá chênh lệch khoảng 50%.

Trong giai đoạn 2015-2020, giá bán căn hộ cao cấp trên thị trường sơ cấp dọc tuyến metro này tăng trung bình 7,3% mỗi năm, vượt ngưỡng mức tăng trung bình của toàn thị trường. Từ năm 2018, CBRE nhận định giá trên thị trường thứ cấp đã tăng đáng kể khi tuyến metro dần hoàn thiện, với mức giá chào bán lại dao động từ 25-75% so với giá bán khởi điểm.

Tốc độ tăng giá của các dự án gần Metro theo CBRE (2015-2020). Ảnh chụp màn hình.

CBRE đánh giá thị trường căn hộ tại khu vực này còn nhiều tiềm năng tăng giá, dù nguồn cung chào bán mới tại khu vực phía đông thành phố sẽ khá dồi dào với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm 11,5%, tương đương 15.000-16.000 căn hộ mới mỗi năm trong giai đoạn 2020-2025. Những khu vực đắc địa nằm gần trạm metro tại thành phố Thủ Đức cũng thu hút các dự án căn hộ có thương hiệu. CBRE cho biết ở một số quốc gia giá căn hộ gần metro thường cao hơn khu vực khác 6-45%.

Thực tế, ngoài Masteri An Phú, nhiều dự án khác như Masteri Thảo Điền được bán với mức giá 50-60 triệu đồng/m2, tăng hơn 50% so với giá thời điểm mở bán; The Vista An Phú đang là 40-50 triệu đồng/m2, tăng khoảng 24% so với giá ban đầu, theo cập nhật của chuyên trang bất động sản Rever.vn đến cuối năm 2020.

Với thực trạng thị trường BĐS Việt Nam nói chung, tại TP.HCM nói riêng đang phát triển và hệ thống metro đang trong giai đoạn hoàn thiện, có hội cho địa ốc gần metro được dự đoán nhiều tiềm năng. Cơ hội này còn đến với thị trường bán lẻ, do các trung tâm thương mại thường được phát triển trong cộng đồng đông dân cư để hưởng lợi từ mật độ giao thông bộ hành cao.

Nhận xét về tiềm năng và xu hướng tăng giá của căn hộ gần metro, giới phân tích nhận định giá căn hộ gần các trạm metro tăng nhanh khi các tuyến này chính thức đi vào hoạt động.

Ông David Jackson - Tổng giám đốc Colliers Việt Nam cho biết tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển đô thị dọc tuyến khu vực ngoại thành quận 2, 9, Thủ Đức và thị xã Dĩ An (Bình Dương). Tuyến tàu điện này cũng sẽ giúp mở rộng khu vực khách mua sắm tiềm năng thông qua việc tiết kiệm chi phí đi lại cho khách mua sắm ở xa, khuyến khích họ đến khu vực ngoài trung tâm thành phố để mua sắm.