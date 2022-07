Lợi nhuận trái ngược của hai ông lớn bán lẻ xăng dầu

Trước bối cảnh giá xăng dầu tăng cao kỷ lục trong quý II, Petrolimex lại ghi nhận lỗ gần 141 tỷ đồng trong khi PV Oil lại thu về mức lãi kỷ lục.

Báo cáo kết quả kinh doanh mới công bố của 2 doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu lớn nhất thị trường trong nước là Petrolimex và PV Oil cho kết quả trái ngược nhau khi nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước ghi nhận lỗ nặng còn PV Oil lãi kỷ lục trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng cao liên tục trong quý II.

Petrolimex lỗ 141 tỷ đồng , PV Oil lãi 510 tỷ đồng

Với hơn 50% thị phần xăng dầu trong nước, Petrolimex ghi nhận 84.367 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận gộp của Petrolimex là 2.402 tỷ đồng nhưng chi phí bán hàng lên tới 2.570 tỷ đã ăn mòn toàn bộ lợi nhuận. Trừ đi chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp, ông lớn trong ngành báo lỗ trước thuế gần 279 tỷ đồng .

Lỗ sau thuế của tập đoàn là gần 141 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 1.594 tỷ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ âm hơn 196 tỷ đồng trong quý II.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước đạt 151.387 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 78% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng giảm 87% còn gần 302 tỷ đồng . Lợi nhuận thuộc về chủ sở hữu công ty là 206 tỷ đồng , giảm 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2022, tập đoàn này đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 186.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.060 tỷ đồng . Theo đó, với kết quả 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới đạt chưa tới 10% kế hoạch lợi nhuận năm đề ra nhưng đã đạt 81% chỉ tiêu doanh thu cả năm.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA PETROLIMEX

Nhãn Quý I/2021 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2022 Quý II Doanh thu thuần tỷ đồng 38247 46589 34625 49372 67020 84397 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 736 1514 80 701 442 -141

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA PV OIL

Nhãn Quý I/2021 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2022 Quý II Doanh thu thuần tỷ đồng 11768 13421 12612 17191 17800 30412 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 191 272 57 254 295 509

Trái ngược với Petrolimex, PV Oil - nhà bán lẻ xăng dầu lớn thứ 2 với 20% thị phần ghi nhận doanh thu 30.412 tỷ đồng , tăng 127% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng cao hơn nên lợi nhuận gộp tăng 73% đạt 1.429 tỷ đồng . Biên lợi nhuận gộp giảm từ 6,1% xuống 4,7%.

Mặc dù các chi phí đều tăng như chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý nhưng nhờ doanh thu đột biến nên doanh nghiệp lãi sau thuế lên gần 510 tỷ đồng quý II, tăng 87,5%. Lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt 403 tỷ đồng , tăng 85%.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của PV Oil đạt 53.703 tỷ đồng , tăng 113%; lãi ròng 621 tỷ đồng , tăng 72% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, tổng công ty này đề ra kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 45.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 400 tỷ đồng . Theo đó, so với kế hoạch năm, nhà bán lẻ xăng dầu lớn thứ 2 cả nước đã vượt 19% mục tiêu doanh thu và vượt 98% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Đáng chú ý, kết thúc quý II, PV Oil ghi nhận hàng tồn kho tăng hơn lên 5.312 tỷ đồng , dự phòng giảm giá 31,4 tỷ đồng trong khi hồi đầu năm con số này chỉ đạt 1 tỷ đồng .

Giá xăng dầu trong nước tăng cao là nguyên nhân chính giúp PV Oil và các nhà bán lẻ xăng dầu khác lãi đậm trong quý II. Ảnh: Quỳnh Danh.

Không trích lập dự phòng, Petrolimex lãi 295 tỷ đồng

Giải trình về nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý II của công ty mẹ giảm mạnh so với cùng kỳ và phát sinh lỗ, lãnh đạo Petrolimex cho biết trong quý này, giá dầu thô chịu ảnh hưởng trực tiếp xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, các nước Tây Âu và Mỹ cấm vận dầu Nga đã làm cho giá xăng dầu thế giới biến động bất thường.

Theo đó, giá dầu thế giới (WTI) tăng từ 99,4 USD /thùng vào đầu quý II lên mức 122 USD /thùng (tăng 23%), sau đó giảm sâu còn 105,8 USD /thùng vào cuối tháng 6.

Bên cạnh đó, Petrolimex phải tăng cường nhập khẩu bù đắp nhu cầu tiêu dùng xã hội trong chu kỳ giá thế giới tăng cao khiến biên lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh xăng dầu trong quý II suy giảm mạnh.

Ngoài ra, lãnh đạo tập đoàn cho biết do giá xăng dầu từ tháng 7 được điều chỉnh giảm với biên độ lớn, để đảm bảo nguyên tắc thận trọng theo chuẩn mức kế toán và cung cấp thông tin minh bạch tình hình tài chính cho các nhà đầu tư, công ty mẹ đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại ngày 30/6 đối với lượng hàng tồn kho với giá trị trích lập dự phòng là 1.259 tỷ đồng .

"Nếu không trích lập dự phòng giảm giá này thì lợi nhuận trước thuế 6 tháng là 295 tỷ đồng ", lãnh đạo doanh nghiệp cho hay.

Ngoài nguyên nhân ảnh hưởng của kết quả kinh doanh (do trích lập dự phòng) thì lợi nhuận hợp nhất sau thuế quý II giảm mạnh so với cùng kỳ cũng chịu ảnh hưởng lớn từ biến động của giá xăng dầu thế giới, dẫn đến kết quả giảm so với cùng kỳ.

Nếu không trích lập dự phòng giảm giá thì lợi nhuận trước thuế 6 tháng của Petrolimex là 295 tỷ đồng . Ảnh: Quỳnh Danh.

Với ông lớn PV Oil lý giải trong 6 tháng đầu năm, nguồn cung dầu sụt giảm trong khi cầu tăng mạnh do nhu cầu đi lại gia tăng, các quốc gia đồng loạt mở cửa đất nước khi giá dầu liên tiếp lập đỉnh. Trung bình 6 tháng, giá dầu Brent ở mức 108,2 USD /thùng, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước và tăng 40% so với thời điểm cuối năm 2021.

"Theo biến động thị trường, giá các mặt hàng xăng dầu đều tăng mạnh 65-94%. Diễn biến này tạo nhiều thuận lợi đối với tình hình sản xuất của công ty, làm cho lợi nhuận sau thuế quý II và nửa đầu năm tăng", lãnh đạo PV Oil cho biết.

Trong nước, dịch bệnh và biến động giá dầu sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động của nền kinh tế. Trong khi đó, nguồn cung từ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cũng chưa thực sự ổn định dự kiến gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.