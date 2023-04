Lợi nhuận nhà phân phối Mercedes-Benz bốc hơi 92%

Trong 3 tháng đầu năm, Haxaco ghi nhận lợi nhuận sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái do thị trường ôtô chịu ảnh hưởng vì lãi suất tăng cao và nhu cầu giảm.

Công ty CP Dịch vụ ôtô Hàng Xanh (Haxaco - HAX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với doanh thu thuần đạt gần 993 tỷ đồng , giảm hơn 40% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu kinh doanh xe chiếm gần 87%, phần còn lại là doanh thu dịch vụ sửa chữa và bán phụ tùng cùng doanh thu khác.

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp trong quý chỉ đạt 7,7%, tương ứng lợi nhuận gộp đạt 76,7 tỷ đồng , giảm hơn 27% so với quý I/2022.

Trong 3 tháng đầu năm, chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng vọt lên mức 17,8 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ ở mức 1,4 tỷ đồng . Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 14% và 57% so với cùng kỳ.

Trừ đi các chi phí, doanh nghiệp nắm thị phần phân phối Mercedes-Benz lớn nhất Việt Nam chỉ ghi nhận mức lãi trước thuế 5,6 tỷ đồng trong quý I, giảm khoảng 92% so với cùng kỳ và lãi ròng thu về chỉ 3,5 tỷ đồng .

Theo giải trình từ ban lãnh đạo doanh nghiệp, kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh trong quý đầu năm là do thị trường ôtô trong nước đang bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như lãi suất cho vay tăng cao và nhu cầu tiêu dùng ôtô ở phân khúc cao cấp giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA HAXACO Nguồn: BCTC DN Nhãn Quý I/2021 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2022 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2023 Doanh thu thuần tỷ đồng 1436 1250 709 2156 1661 1545 1970 1598 992.6 Lợi nhuận sau thuế

55.5 5.9 -33.3 125.5 54 80.6 57.5 47.2 3.5

Năm nay, đại gia phân phối Mercedes-Benz lên kế hoạch khá thận trọng với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 310 tỷ đồng , chỉ nhích nhẹ so với năm trước. Với kết quả đạt được trong quý đầu năm, Haxaco mới thực hiện được 1,8% kế hoạch cả năm.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản của Haxaco đạt khoảng 2.140 tỷ đồng , giảm 17% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 694 tỷ đồng , giảm 370 tỷ đồng so với đầu quý. Tổng nợ phải trả đạt 987 tỷ đồng , giảm so với đầu năm và chủ yếu là khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 72%.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, công ty dự định chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Với hơn 71,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Haxaco cần bỏ ra 35,9 tỷ đồng để trả cổ tức.

Ngoài ra, công ty sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tương ứng việc phát hành hơn 17,9 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1, tức cứ 4 cổ phiếu cổ đông sở hữu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra sáng 22/4, ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Haxaco cho biết với khu đất gần 6.000 m2 trên đường Võ Văn Kiệt, TP.HCM, công ty đã lên phương án đầu tư Khu phức hợp đại lý Mercedes-Benz kết hợp cao ốc văn phòng và căn hộ cao cấp. Đồng thời công ty cũng cân nhắc chuyển nhượng toàn bộ dự án khi giá trị chuyển nhượng đạt kỳ vọng.