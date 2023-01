Lợi nhuận của Hoàng Quân tăng 4 lần

Việc bàn giao các dự án hoàn thiện, cải thiện giá vốn kinh doanh bất động sản và tất toán các khoản vay giúp lợi nhuận của Địa ốc Hoàng Quân tăng mạnh.

Hoàng Quân được biết đến nhờ đứng sau nhiều dự án nhà ở xã hội. Ảnh: HQC.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022, Công ty CP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 70,2 tỷ đồng , giảm 33% so với cùng kỳ năm trước do nguồn thu từ bán bất động sản giảm mạnh. Việc Địa ốc Hoàng Quân có khoản giảm trừ doanh thu trị giá 35 tỷ đồng do hàng bán bị trả lại đã kéo doanh thu thuần xuống 35,1 tỷ đồng .

Nhà phát triển nhà ở xã hội lãi gộp 21 tỷ đồng , tăng chưa đến 1 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ cải thiện giá vốn kinh doanh bất động sản, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp được nâng đáng kể từ 27,5% lên gần 60%.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm 88% từ 4,1 tỷ đồng xuống còn 922 triệu đồng, chủ yếu do khoản lãi tiền gửi, cho vay hạ thấp.

Hàng loạt loại chi phí như tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm. Sau khi khấu trừ tất cả chi phí, Hoàng Quân lãi ròng 2,1 tỷ đồng , tăng 94% so với kỳ kinh doanh của năm trước bất chấp doanh thu sụt giảm.

Lý giải kết quả này, lãnh đạo Hoàng Quân cho biết công ty đã tiến hành bàn giao các dự án đã hoàn thiện, cụ thể là dự án Trà Vinh trong quý kinh doanh vừa qua. Mặt khác, việc hoàn thành tất toán khoản vay BIDV, BSG và lãi trái phiếu cũng giúp điều chỉnh chi phí lãi vay.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Địa ốc Hoàng Quân đạt 275,9 tỷ đồng , biến động không đáng kể với năm 2021. Doanh nghiệp bất động sản cũng thu 21,1 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, tăng 24%. Mặt khác chi phí lãi vay giảm một nửa xuống 16,9 tỷ đồng .

Kết thúc năm kinh doanh 2022, Hoàng Quân lãi sau thuế 18 tỷ đồng , tăng 339% so với năm trước đó.

LÃI RÒNG CỦA ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN TRONG NĂM 2022 TĂNG GẦN 5 LẦN Nguồn: BCTC DN; Tổng hợp Nhãn Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Doanh thu thuần tỷ đồng 1020 367 468 656 538 279 276 Lợi nhuận sau thuế

20 65 43 41 10 4 18

Đầu năm 2022, Địa ốc Hoàng Quân đặt kế hoạch doanh thu 1.085 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 165 tỷ đồng . Như vậy, cả doanh thu lẫn chỉ tiêu lợi nhuận của công ty đều thấp hơn đề ra lần lượt 3 lần và 9 lần.

Tính đến cuối năm, tổng tài sản của Hoàng Quân thu hẹp 23%, tương ứng 2090 tỷ đồng , xuống 7.236 tỷ đồng . Danh mục tài sản ngắn hạn chiếm 49% tổng tài sản và không chứng kiến nhiều biến động. Mặt khác, danh mục tài sản dài hạn của công ty giảm từ 5.822 tỷ đồng còn 3.710 tỷ đồng , chủ yếu đến từ khoản đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh.

Tính đến cuối kỳ, khoản này đạt 2.368 tỷ đồng . Theo thuyết minh, Hoàng Quân không còn ghi nhận giá trị đầu tư vào 3 công ty liên kết gồm Trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật Tây Nam Á (giá trị hợp lý đầu năm là 1,2 tỷ đồng ), Công ty CP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận (giá trị hợp lý đầu năm là 1.648 tỷ đồng ), Công ty CP Đầu tư Simon (giá trị hợp lý đầu năm là 360 tỷ đồng ).

Doanh nghiệp cũng không ghi nhận góp vốn vào Công ty CP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông. Hồi đầu năm ghi nhận 102 tỷ đồng .

Nợ phải trả của Địa ốc Hoàng Quân điều chỉnh 42% so với đầu năm về 2.878 tỷ đồng , chủ yếu do công ty tất toán phần lớn các khoản tiền mượn từ tổ chức, cá nhân khác và cả hội đồng quản trị. Tổng giá trị điều chỉnh khoản phải trả ngắn hạn và dài hạn khác so với đầu năm lên tới 2.096 tỷ đồng .

Đầu năm 2022, Hoàng Quân từng gặp biến động ở thượng tầng do cơ cấu cổ đông bị xáo trộn bởi nhóm cổ đông liên quan đến Louis Holdings. Hiện cổ phiếu HQC đang được giao dịch ở mốc 2.840 đồng/đơn vị, giảm 74% so với mức cao nhất của năm 2022.

Tại khu vực phía nam, Địa ốc Hoàng Quân là một trong những nhà phát triển nhà ở xã hội lớn nhất thị trường. Một số dự án nhà ở xã hội lớn do công ty này làm chủ đầu tư phải kể tới Dự án nhà ở xã hội Phúc Long - Thuộc KDC Bình Minh (Vĩnh Long); Dự án HQC Bình Trung Đông (quận 2, TP.HCM); Dự án Biên Hòa Glory (TP Biên Hòa, Đồng Nai); Dự án HQC Tân Hương (Tiền Giang); Khu đô thị mới Trà Vinh (TP Trà Vinh); Dự án Golden City (Tây Ninh)…