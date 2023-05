Lợi nhuận của đại lý ôtô lớn nhất Việt Nam lao dốc

Trong quý I, nhu cầu mua sắm ôtô giảm mạnh khiến lợi nhuận của nhà phân phối ôtô lớn nhất Việt Nam "bốc hơi" gần 85% so với cùng kỳ 2022, giá trị hàng tồn kho vượt 2.000 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - Savico (SVC) vừa công bố báo cáo tài chính của quý I ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.792 tỷ đồng , tăng gần 14% so với cùng kỳ 2022. Giá vốn bán hàng tăng 579 tỷ đồng so với quý I/2022 nên lãi gộp của doanh nghiệp đạt 322 tỷ đồng , giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, trong quý này, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt đạt 171 tỷ đồng , tăng 19% và 121 tỷ đồng , tăng 14%. Kết quả, doanh nghiệp phân phối ôtô lớn nhất Việt Nam lãi sau thuế 14,7 tỷ đồng , giảm gần 85% so với cùng kỳ 2022 và giảm hơn 11 lần so với quý trước.

Năm 2023, Savico đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là 29.672 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế 438 tỷ đồng . Với kết quả kinh doanh trên, hết quý I, nhà phân phối ôtô lớn nhất Việt Nam này mới chỉ đạt hơn 16% doanh thu và hơn 3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Theo giải trình của ban lãnh đạo doanh nghiệp, trong 3 tháng đầu năm, nguồn cung của các hãng xe dồi dào song sức mua chậm do ảnh hưởng chung từ sụt giảm toàn thị trường, làm tăng mạnh giá trị hàng tồn kho. Mặt khác, các chi phí hoạt động tăng cùng chi phí lãi vay cao làm chỉ tiêu lợi nhuận của Savico giảm mạnh.

Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của Savico đạt 6.256 tỷ đồng , tăng gần 2% so với đầu năm, trong đó hàng tồn kho khoảng 2.089 tỷ đồng , tăng 16%. Bên cạnh đó, nợ phải trả là 3.822 tỷ đồng , trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm 3.345 tỷ đồng . Nợ vay tài chính của doanh nghiệp đạt 2.591 tỷ đồng , tăng hơn 15% so với đầu năm.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA SAVICO Nguồn: BCTC DN Nhãn Quý I/2020 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2021 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2022 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2023 Lợi nhuận sau thuế

8.8 15.3 66.8 13.4 88.7 52.5 -50.7 122.2 95.2 162.3 160 164.2 14.7

Tại thị trường Việt Nam, Savico đang là doanh nghiệp phân phối ôtô lớn nhất với hệ thống các showroom trải dài trên toàn quốc. Công ty chịu trách nhiệm phân phối nhiều hãng xe khác nhau, bao gồm Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Mitsubishi, Suzuki và Volvo.

Bên cạnh mảng phân phối ôtô, Savico còn sở hữu hàng loạt dự án bất động sản ở những thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Trong đó, các dự án nổi bật của Savico bao gồm trung tâm thương mại Savico Mega Mall tại quận Long Biên (Hà Nội), Savico Đà Nẵng, Savico Cần Thơ, khu dân cư Long Hòa (Cần Giờ), khu phức hợp Savico Nam Cẩm Lệ, Savico Phổ Quang, dự án Mercure Sơn Trà hay cao ốc văn phòng tại địa chỉ 91 Pasteur (TP.HCM).

Bên cạnh Savico, đại gia phân phối Mercedes-Benz - Haxaco cũng vừa ghi nhận kết quả kinh doanh đi lùi về lợi nhuận do thị trường ôtô chịu ảnh hưởng vì lãi suất tăng cao và nhu cầu giảm.

Cụ thể, trong quý I, doanh thu thuần của Haxaco chỉ đạt gần 993 tỷ đồng , giảm hơn 40% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp nắm thị phần phân phối Mercedes-Benz lớn nhất Việt Nam cũng chỉ ghi nhận mức lãi trước thuế 5,6 tỷ đồng trong quý I, giảm khoảng 92% so với cùng kỳ và lãi ròng thu về chỉ 3,5 tỷ đồng .