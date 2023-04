Lợi nhuận công ty ông Johnathan Hạnh Nguyễn tăng 20 lần

Với nền so sánh thấp năm ngoái, lợi nhuận sau thuế của Sasco trong quý I năm nay đã tăng 20 lần, đạt hơn 36 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với quý IV/2022.

Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco - mã chứng khoán: SAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với khoản doanh thu và lợi nhuận tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm 2022.

Theo đó, Sasco cho biết trong quý đầu năm nay, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh của hãng đã đạt 567 tỷ đồng , tăng gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đi cùng đà tăng doanh thu này, lãi gộp công ty thu về được trong quý cũng đạt 288 tỷ đồng , tăng gấp 4,3 lần cùng kỳ, qua đó ghi nhận biên lãi gộp quý này ở mức 50,8%.

Không chỉ hoạt động kinh doanh chính, trong quý vừa qua, doanh thu tài chính của Sasco cũng đã tăng lên mức 10 tỷ đồng (+164%), nhờ hưởng lợi từ chênh lệch tỷ giá phát sinh do biến động tỷ giá USD/VND giai đoạn này.

Ở chiều ngược lại, các chi phí phát sinh trong kỳ cũng ghi nhận mức tăng mạnh với chi phí bán hàng tăng 4,3 lần, lên 189 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3 lần, lên hơn 64 tỷ đồng .

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, công ty nơi ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT đã thu về khoản lợi nhuận sau thuế hơn 36 tỷ đồng . So với cùng kỳ năm trước, khoản lợi nhuận quý này đã tăng gấp 20 lần.

Tuy vậy, mức tăng trưởng lợi nhuận mà Sasco ghi nhận được trong quý I năm nay chủ yếu do nền so sánh quý I/2022 ở mức thấp do đây là thời điểm ngành hàng không chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Nếu so với quý IV/2022 liền trước, mức lãi ròng quý vừa qua của hãng dịch vụ hạ tầng hàng không này đã giảm 59%.

LỢI NHUẬN CỦA SASCO ĐÃ PHỤC HỒI MẠNH TỪ QUÝ II/2022

Nhãn I/2021 II III IV I/2022 II III IV I/2023 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 12.7 14.5 2.1 3 1.8 86 35 89 36.4

Lý giải về kết quả kinh doanh kể trên, Sasco cho biết doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ chủ yếu do hoạt động kinh doanh đã được khôi phục như bình thường, trong khi quý I/2022, các đường bay quốc tế đã được nối chuyến trở lại nhưng tốc độ phục hồi diễn ra chậm, tần suất khai thác chưa cao ảnh hưởng tới kết quả khai thác dịch vụ hạ tầng của doanh nghiệp.

Theo kế hoạch kinh doanh năm nay, Sasco đặt ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 19% so với năm 2022, đạt 274 tỷ đồng . Kế hoạch này được đưa ra dựa trên giả định sản lượng hành khách ở mức 39 triệu lượt (tương đương 95% năm 2019), khách quốc tế trở lại từ cuối quý II.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 mới đây, các cổ đông Sasco cũng đã thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 8% bằng tiền mặt, tương đương 800 đồng/cổ phiếu. Với hơn 133 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi gần 107 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Tại thị trường trong nước, Sasco là một trong những doanh nghiệp dịch vụ hàng không lớn nhất. Công ty này chuyên quản lý và vận hành hệ thống cửa hàng miễn thuế, bán hàng lưu niệm, nhà hàng, phòng chờ tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngoài ra, công ty của ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn vận hành hệ thống phòng chờ thương gia, cửa hàng miễn thuế tại sân bay Cam Ranh, cung cấp suất ăn hàng không và đầu tư một số dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng ở Phú Quốc.