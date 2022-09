‘Lỗi logic’ – chuyện tình đồng tính nhạt nhòa

Bản điện ảnh của “Semantic Error” không có sự khác biệt so với bản web drama. Cách làm phim đơn giản và thời lượng dài là những yếu tố khiến phim mất điểm.

Phim Lỗi logic (Tựa quốc tế: Semantic Error: The Movie) ra mắt lần đầu tháng 2/2022 dưới dạng web drama gồm 8 tập, độ dài trung bình mỗi tập là 20 phút.

Kịch bản xoay quanh mối tình giữa hai thanh niên Jang Jae Young (Park Seoham) và Cho Sang Woo (Jae Chan Park). Với nội dung khai thác chủ đề "boy's love" (đồng tính nam) và dàn diễn viên trẻ đẹp, tác phẩm nhanh chóng được khán giả chú ý, thu hút lượng fan đông đảo trên mạng. Điều đó khiến các nhà sản xuất tuyên bố sẽ phát hành bản điện ảnh.

Nội dung Lỗi logic kể về chuyện tình của hai thanh niên Jang Jae Young (Park Seoham) và Cho Sang Woo (Jae Chan Park) học cùng trường.

Nhiều khán giả hy vọng sẽ được thưởng thức nhiều tình tiết mới về chuyện tình cặp đôi Jae Young – Sang Woo. Tuy nhiên, thực tế bản điện ảnh của Lỗi logic không hề khác biệt so với bản web drama. Ê-kíp chỉ tổng hợp cả bộ và biên tập lại để đem chiếu rạp.

Sản phẩm chiều fan

Về cơ bản, phim điện ảnh không có nhiều thay đổi so với bản web drama nhưng trải nghiệm khi xem hai phiên bản là hoàn toàn khác nhau. Với bản chiếu mạng, người xem có quyền ngừng nghỉ bất cứ lúc nào nên dễ tiếp nhận nội dung phim hơn.

Trong khi đó bản chiếu rạp lại có thời lượng dài, lên đến gần 3 giờ (177 phút) nên dễ gây mệt mỏi cho người xem, nhất là những ai không yêu thích đề tài hoặc không phải là fan của bản gốc. Chính vì vậy, tổng thể phim như sản phẩm được làm ra với mục đích phục vụ fan là chính.

Kịch bản phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Jeo Soo Ri. Cốt truyện vẫn đi theo mô-típ cặp đôi có tính cách trái ngược quen thuộc trong phim ảnh.

Trong đó, Jae Young là anh chàng điển trai, được nhiều người theo đuổi trong trường, có tính cách hơi giống trẻ con. Trái lại, Sang Woo là người sống kỷ luật, hàng ngày thức dậy và đi học đúng giờ, tuân thủ một cách tuyệt đối.

Phim có mô-típ quen thuộc khi xây dựng hai nhân vật chính có tính cách hoàn toàn trái ngược.

Ban đầu hai nhân vật Jae Young và Sang Woo không thích nhau. Ngay từ những cảnh đầu tiên, Sang Woo đã gọi Jae Young là “tiền bối” nhưng luôn tìm cách né tránh, không nhận điện thoại hay trả lời tin nhắn của anh. Thậm chí, cậu còn đặt cho Jae Young biệt danh là “kẻ ăn bám 3”.

Theo thời gian và trải qua nhiều sự kiện, bộ đôi từ từ gỡ bỏ những khúc mắc, dần thấu hiểu và xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, cách xây dựng và tháo gỡ nút thắt khá đơn giản khiến cho chuyện tình giữa hai nhân vật chính thiếu thuyết phục.

Cốt truyện quen thuộc, thiếu sự mới lạ

Điểm cộng của phim là bình thường hóa mối quan hệ đồng tính, không đi vào lối mòn bằng cách tạo kịch tính để lấy nước mắt người xem. Các nhân vật phụ không hề phân biệt đối xử với cặp đôi Jae Young - Sang Woo. Nhờ đó, mối tình giữa họ được xây dựng và phát triển một cách tự nhiên, tạo nên một câu chuyện nhẹ nhàng, dễ chịu.

Tuy nhiên, với những ai đã quen thuộc với dòng phim "boy's love", Lỗi logic gần như không mang lại bất kỳ điểm mới cho người xem. Thậm chí, phim sao chép khá nhiều chi tiết từ các tác phẩm thuộc thể loại hài, lãng mạn của Hàn Quốc.

Chưa kể, dù là phim Hàn Quốc, tác phẩm lại gợi nhớ loạt phim ngôn tình Trung Quốc, dòng phim chủ đề thanh xuân vườn trường từng làm mưa làm gió suốt một thời gian dài. Chẳng hạn như Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (2011), Thời đại của chúng ta (2015), Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (2016),...

Tác phẩm gợi nhớ nhiều phim ngôn tình, phim lấy chủ đề thanh xuân vườn trường của Trung Quốc.

Phần lớn bối cảnh diễn ra tại ngôi trường nơi hai nhân vật chính nhập học. Hàng ngày, họ liên tục chạm mặt nhau trong và ngoài lớp. Khi Jae Young bắt đầu chú ý đến Sang Woo, anh dọn đến ở trọ sát bên phòng của hậu bối để dễ tiếp cận, từ đó chinh phục trái tim chàng trai kém tuổi hơn mình.

Tuy nhiên, kịch bản chỉ tập trung vào chuyện tình giữa hai nam chính mà không khai thác các mối quan hệ khác, chẳng hạn như mở rộng về người thân trong gia đình hay các bạn cùng lớp. Xuyên suốt bộ phim, cuộc sống của Jae Young và Sang Woo chỉ quanh quẩn ở trường học và một vài địa điểm quen thuộc khác.

Chính vì vậy, phim giữ được sự chú ý của người xem ở khoảng nửa tiếng đầu, sau đó ngày càng thụt lùi và mất đi sức hút. Nửa sau hoàn toàn thua kém nửa trước khi kịch bản chủ yếu tập trung vào thoại nhiều hơn là hành động.

Đạo diễn và diễn viên thiếu chiều sâu

Cầm trịch dự án là nữ đạo diễn Kim Soo Jung. Chị từng làm một số tác phẩm về đề tài thanh xuân như Dear My Name (2019), Our First: Seventeen (2021). Do đó, có thể xếp đạo diễn vào hàng có kinh nghiệm.

Để kể lại câu chuyện đạo diễn sử dụng các góc máy đơn giản, phần lớn là quay cận mặt theo đúng phong cách phim chiếu mạng. Nhiều cảnh quay chọn bối cảnh Hàn Quốc mùa thu, được tô điểm bằng những tán lá vàng tạo nên không gian, tăng sự lãng mạn cho phim.

Đáng tiếc, Kim Soo Jung không mang lại nhiều điểm mới lạ cho phim. Khi xem trên màn ảnh rộng, tác phẩm vẫn đẹp nhưng ít chất điện ảnh, thậm chí gợi nhớ các cảnh quay trong phim truyền hình Hàn Quốc.

Phần âm nhạc của phim cũng không được đầu tư. Các bản nhạc được lặp đi lặp lại tạo cảm giác nhàm chán, phần nào khiến tác phẩm mất đi sự thu hút.

Phim có diễn viên đẹp, nhiều cảnh quay đẹp nhưng nội dung hời hợt, không sâu sắc.

Đảm nhận các nhân vật chính là hai diễn viên nam có ngoại hình đẹp, hút mắt. Trong đó, Park Seo Ham vốn là cựu thành viên của nhóm nhạc nam KNK, từng là thực tập sinh của Big Hit Entertainment cùng với các thành viên của BTS.

Bạn diễn Park Jae Chan cũng là một nghệ sĩ đa tài, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất, rapper và vũ công.

Dù có nhiều kinh nghiệm, cả hai lại chưa thể hiện được diễn xuất hấp dẫn để chinh phục người xem. Ngoại trừ vẻ ngoài ưa nhìn, họ không khiến các nhân vật trở nên sâu sắc hơn. Hai diễn viên chủ yếu trung thành với lối diễn một màu. Khi đóng cặp, họ phối hợp tương đối ổn nhưng không tạo cảm giác đây thực sự là một cặp đôi đang yêu nhau.

Tựu trung, Lỗi logic là phim Boy's Love nhẹ nhàng nhưng chưa thực sự được cắt tỉa gọn gàng nên khá khó theo dõi. Trong số nhiều khuyết điểm, thời lượng dài chính là yếu tố khiến người xem cần cân nhắc trước khi quyết định bỏ tiền ra rạp.