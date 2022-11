Lời khai người đàn ông bị hành hạ trên tàu cá

Ông Trung kể rằng thuyền trưởng tàu cá BT 97993-TS lấy lý do thuyền viên không biết làm việc để hành hạ. Ông bị 2 đồng nghiệp dùng kìm kẹp vào tai và bẻ răng.

Hai ngày qua, nhiều người dân phẫn nộ khi xem 2 clip trên mạng xã hội quay cảnh ngư phủ bị nhiều đồng nhiệp hành hạ trên tàu cá. Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã xác định được 3 nghi can là Nguyễn Công Toàn (còn gọi là To, 34 tuổi), Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi).

Trong đó, Toàn là con trai ruột của chủ tàu cá BT 97993-TS (bà Phạm Thị Hà, 64 tuổi, còn gọi là Năm Bộ, ở khóm 3, thị trấn Sông Đốc). Hai nạn nhân là anh Lê Văn Bình (30 tuổi, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) và Trương Văn Trung (47 tuổi, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang).

Đánh bằng cuốc cào cá

Theo nguồn tin của Zing, khuya 26/5, ông Trung cùng một người họ hàng đến Trạm kiểm soát Biên phòng Sông Đốc đóng tại huyện Trần Văn Thời để trình báo vụ thuyền trưởng gây thương tích cho thuyền viên trên tàu cá số hiệu BT 97993-TS. Chủ tàu là bà Phạm Thị Hà có nhà tại khóm 3, thị trấn Sông Đốc nhưng địa chỉ thường trú ở ấp 8, xã An Thủy, huyện Ba Tri, Bến Tre.

Trình bày với 2 cán bộ biên phòng, ông Trung kể thuyền trưởng tàu cá BT 97993-TS là Nguyễn Công Toàn. Gia đình này có 2 ghe cào đôi BT 97993-TS và BT 93599 - TS. Hai tàu này cùng xuất bến tại cửa biển Sông Đốc ngày 12/1.

Nguyễn Văn Hùng hành hạ đồng nghiệp, bất chấp lời van xin của ông Trương Văn Trung.

Khoảng một tháng cùng thuyền trưởng và 5 đồng nghiệp lênh đênh trên biển, ông Trung bắt đầu bị Toàn chửi mắng, hành hung. Thuyền trưởng lấy lý do thuyền viên không biết làm rồi dùng cây cuốc cào cá để đánh ông Trung.

“Trong thời gian hoạt động trên biển, thuyền trưởng Toàn thường xuyên đánh tôi. Ngoài cuốc cào cá, Toàn còn đánh tôi bằng ống nước, lốp xe, dây kéo cào và dùng tay, chân đấm đá vào người tôi”, ông Trung kể.

Hai tuần trước khi ông Trung vào đất liền, người này bị thuyền trưởng đánh bằng cây gỗ và dùng chân đạp vào người. Sau 10 ngày bị đánh lần cuối, ông Trung thấy sức khỏe xuống cấp. Lúc này, Toàn đón tàu dịch vụ hậu cần mang số hiệu CM 92797 TS mang tên Hồng Cẩm để ông Trung vào đất liền điều trị.

Có dấu hiệu của tội hành hạ người khác

Nói với Zing, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, cho biết hồ sơ của cơ quan công an còn thể hiện ngày 23/5, ông Trung bị Tỵ, Toàn và Hùng dùng kìm bấm vào tai phải, bẻ gãy 4 cây răng, dập môi và gối chân phải.

Một ngày sau đó, anh Bình bị Toàn và Hùng đánh gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy một một cái răng. Tuy nhiên, qua làm việc với công an, anh Bình và ông Trung không yêu cầu xử lý hình sự mà yêu cầu bồi thường tiền thuốc điều trị.

Theo lãnh đạo UBND huyện Trần Văn Thời, sau khi tiếp nhận sự việc, Công an thị trấn Sông Đốc đã 3 lần yêu cầu Hà điều ghe vào bờ để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, bà Hà chưa đưa ghe vào bờ, nên công an chưa xử lý được Toàn và 2 nghi can còn lại.

Nguyễn Văn Hùng dùng kìm bấm bẻ răng ông Trương Văn Trung.

Theo luật sư Nguyễn Văn Đức, Phó văn phòng Luật sư Vạn Lý (TP Cần Thơ), hành vi của các nghi can trên tàu cá BT 97993-TS có dấu hiệu của tội Hành hạ người khác. Theo quy định của pháp luật, tội này không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại nên các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ vào cuộc điều tra.

“Tội hành hạ người khác không cần bị hại yêu cầu, cơ quan tiến hành tố tụng vẫn phải điều tra, khởi tố. Cơ quan điều tra phải sớm đưa các bị hại đi giám định tỷ lệ thương tích để làm căn cứ xử lý các nghi can theo quy định pháp luật”, vị luật sư nêu quan điểm.

Đến tối 17/11, các cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau đã liên lạc được với thuyền trưởng tàu BT 97993-TS. Tàu này đang quay về đất liền, chở theo các nghi can hành hạ ông Trung và anh Bình.

Một chiếc tàu cá khác đang chở ông Trung cùng con trai từ ngoài khơi vào Sông Đốc để phục vụ điều tra.