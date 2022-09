Lời khai người chở xác đến công an phường ở TP.HCM đầu thú

Người đàn ông 32 tuổi khai do mâu thuẫn tình cảm, đã dùng dao đâm chết người phụ nữ rồi chở đến công an phường ở TP.HCM đầu thú.

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai của Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra về cái chết của bà T.T.N. (quê Trà Vinh).

Chiếc ôtô do Lộc lái đến trụ sở Công an phường Tân Thuận Tây. Ảnh: Lê Lâm.

Theo cảnh sát, Lộc là nghi phạm lái ôtô chở thi thể người phụ nữ đến Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7, đầu thú vào sáng nay. Cảnh sát sau đó đã kéo phương tiện từ Công an phường Tân Thuận Tây về trụ sở Công an quận 7 để phục vụ cho công tác khám nghiệm pháp y.

Theo lời khai ban đầu, Lộc đã lập gia đình nhưng có tình cảm với chị N., con chủ tiệm vàng ở Trà Vinh. Chiều 18/9, Lộc và chị N. hẹn nhau ở Trà Vinh để đi làm răng.

Trên đường di chuyển, chị N. liên tục hối thúc Lộc ly dị vợ. Cả hai sau đó xảy ra mâu thuẫn. Lộc được cho đã sử dụng hung khí đâm chị N., khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Lộc chở thi thể người tình đến TP.HCM và được người thân vận động ra đầu thú.

Cảnh sát đang lấy lời khai Lộc để làm rõ thêm động cơ gây án.

Công an tỉnh Trà Vinh đang phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc cũng địa điểm nơi Lộc khai đã sát hại nạn nhân.