Lời khai nghi phạm trộm 100 lượng vàng ở TP.HCM

Người đàn ông khai bắt xe ôm đến tiệm vàng ở quận 12 rồi leo trụ điện vào bên trong gom sạch tài sản. Sau khi gây án, anh ta cất giấu vàng ở nhà trọ và bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 31/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tạm giữ Phạm Văn Nu (37 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, Nu là nghi phạm đột nhập vào tiệm vàng ở quận 12, trộm hơn 100 lượng vàng. Sau khi gây án, người này bỏ trốn về Bình Dương và bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 12 và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ.

Nu bị cảnh sát bắt giữ khi trộm tiệm vàng. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, Nu khai tối 28/1, nghi phạm bắt xe ôm từ nhà trọ ở phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, đến tiệm vàng trên đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12 nhằm mục đích đột nhập vào bên trong lấy tài sản.

Khoảng 23h cùng ngày, nghi phạm thấy tiệm vàng đóng cửa, tắt điện nên leo cột điện để nhảy vào mái tôn rồi đi bộ qua ban công tầng 1 tiệm vàng trên. Nu sau đó dùng tua vít phá cửa tầng 1, cắt dây điện phía trước ban công rồi đột nhập vào bên trong.

Thấy chìa khóa gắn trên ổ khóa tủ kính đựng vàng, nghi phạm mở khóa, lấy đi toàn bộ nhẫn, dây chuyền, lắc, bộ ximen, kiềng cổ rồi tẩu thoát theo lối đi vào.

Sau khi gây án, Nu đi bộ ra ngã tư Ga rồi bắt xe ôm để về lại nhà trọ và cất giấu toàn bộ số vàng tại đây. Đến 20h ngày 30/1, nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ.

Ngoài vụ trộm trên, Nu khai khoảng thời gian 11/2021, đột nhập vào tiệm Vàng Kim Hưng, đường Phan Đình Giót, phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương. Nghi phạm lấy đi nhiều tài sản gồm lắc, bông tai, dây chuyền, nhẫn vàng rồi đem bán được 780 triệu đồng.

Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật. Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…