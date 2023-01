Do ghen tuông, Thành dùng dao sát hại người yêu cũ khiến nạn nhân tử vong.

Cảnh sát lấy lời khai nghi phạm sát hại bạn gái cũ Sau khi đâm chết bạn gái cũ trên phố Vương Thừa Vũ, Hoàng Văn Thành lẩn trốn ở quận Long Biên và có ý định tự tử.

Ngày 15/1, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, thông tin về vụ Hoàng Văn Thành (sinh năm 1998, ở xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị P. (sinh năm 2003, quê Lai Châu, làm nghề thợ sửa móng tay) tử vong tối 12/1.



Theo cơ quan công an, Thành khai trước đó có quan hệ tình cảm với chị P. Biết nạn nhân đang quen anh D., Thành nung nấu ý định trả thù.

22h20 ngày 12/1, biết chị P. đang ở cửa hàng làm móng với anh D., Thành mang dao đến gọi người yêu cũ ra nói chuyện.

Khi chị P. thể hiện thái độ không còn quan hệ tình cảm với Thành, nghi phạm đã tấn công người yêu cũ. Anh D. vào can ngăn cũng bị Thành dùng dao tấn công.

Sau 2 ngày truy xét, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội xác định Thành đang lẩn trốn ở địa bàn quận Long Biên nên phối hợp với gia đình vận động nghi phạm đầu thú. 22h30 ngày 14/1, Thành đến trụ sở Cơ quan Công an quận Thanh Xuân trình diện.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Xuân Huy.