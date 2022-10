Lời khai của người đàn ông phóng hỏa mưu sát con trai

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, ông Chu dùng xăng phóng hỏa tầng 2 ngôi nhà nơi mình sống, nhằm sát hại con trai.

Nghi phạm bị tạm giữ. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Ngày 4/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an huyện Việt Yên đang tạm giữ Hoàng Tuấn Chu để điều tra về hành vi Giết người.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết tại cơ quan công an, ông Chu đã khai nhận do bất hòa với con trai, nên đã phóng hỏa nhằm mưu sát anh này.

"Ông Chu và anh Hùng đều đã ly hôn vợ và cùng nhau sống tại căn nhà ở thôn Kim Sơn. Quá trình chung sống, anh Hùng không có công ăn việc làm ổn định, nên ông Chu đã nhiều lần nhắc nhở. Sau đó, 2 người nhiều lần xảy ra cãi vã", vị cán bộ nói.

Theo vị cán bộ này, hoàn cảnh 2 bố con Chu không mấy khá giả, bản thân anh Hùng và bố đã bất hòa suốt quá trình chung sống, việc này kéo dài từ lâu dẫn tới việc ông Chu bức xúc.

Trước đó, khuya 30/9, vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 2 nhà anh Hoàng Văn Hùng (30 tuổi, ở xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang) khiến chủ nhà bị bỏng nặng.

Gia đình nạn nhân thông báo với cơ quan công an rằng nguyên nhân vụ cháy do chập điện. Họ cũng đề nghị lực lượng chức năng không cần đến hiện trường.

Tuy nhiên, qua xác minh, Công an huyện Việt Yên nhận định vụ cháy có dấu hiệu bất thường, nghi do bị ai đó gây ra. Quá trình khám nghiệm hiện trường và thu thập dấu vết, cảnh sát làm rõ người phóng hỏa là ông Hoàng Tuấn Chu (58 tuổi, bố đẻ của anh Hùng).