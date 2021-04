Lời khai của nam tiếp viên hàng không buôn lậu xì gà

Sơn lợi dụng việc mình là tiếp viên hàng không, đã trực tiếp đặt mua xì gà từ Đức, Pháp, Tây Ban Nha... Bị can cũng có 2 nguồn nhập hàng khác từ TP.HCM và Campuchia.

Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hải Sơn (43 tuổi, cựu tiếp viên hãng hàng không Bamboo Airways) về tội Buôn bán hàng cấm.

Cảnh sát cáo buộc Sơn tàng trữ, vận chuyển, buôn bán xì gà do nước ngoài sản xuất.

Qua đấu tranh với bị can, công an cho biết Sơn lợi dụng việc mình là tiếp viên hàng không, đã trực tiếp đặt mua xì gà từ các đầu nậu chuyên gom hàng ở Đức, Pháp, Tây Ban Nha... Bị can cũng có nguồn nhập hàng khác từ một số đầu nậu ở cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và từ Campuchia.

Xì gà Cuba mà Sơn nhập lậu. Ảnh: H.D.

Những hãng xì gà mà Sơn chọn nhập đến từ nhiều hãng nổi tiếng của Cuba như: Cohia, Romeo & Julieta... Các điếu xì gà được đóng vào các thùng giấy nặng 10-15 kg. Mỗi lần nhập, Sơn sẽ mua 4-6 thùng rồi chia nhỏ, cất trữ tại: 2 căn hộ ở quận Long Biên, nhà bố mẹ Sơn ở quận Tây Hồ và nhà của chị họ Sơn ở quận Hoàn Kiếm.

Theo lời khai, giữa năm 2020, Sơn quen Nguyễn Thế Nam (ở TP.HCM) qua mạng xã hội. Bị can sau đó 4 lần mua xì gà từ Nam với tổng trị giá 2 tỷ đồng . Sơn mua hàng và yêu cầu Nam giao đến nhà chị họ ở ngõ 81 Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm.

Đến đầu năm 2021, Sơn quen Lê Hải Sâm (46 tuổi, chủ cửa hàng rượu vang ở quận Đống Đa, Hà Nội). Nam tiếp viên khai 3 lần mua xì gà từ Sâm với tổng trị giá 300 triệu đồng. Mỗi lần có khách đặt mua hàng, Sơn lãi 300.000-500.000 đồng/hộp xì gà.

Trong khi đó, Sâm lại nói với cơ quan chức năng đã 8 lần giao dịch xì gà với Sơn với tổng giá trị khoảng 800 triệu đồng. Sâm lãi 50 triệu từ tổng số tiền trên.

Liên quan đến đường dây này còn có một tiếp viên hàng không khác là Hồ Đức Anh (37 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm). Người đàn ông này khai đã quen Sơn được hơn 10 năm vì làm cùng nghề. Tháng 11/2020, Đức Anh liên hệ mua xì gà từ Sơn để sử dụng. Một tháng sau, nam tiếp viên 37 tuổi đề nghị trở thành "cộng tác viên" bán xì gà cho Sơn.

Theo đó, Đức Anh sẽ bán xì gà giúp Sơn và hưởng từ 300.000 đến một triệu đồng/hộp. Qua điều tra, Đức Anh đã nhập từ Sơn 10 hộp xì gà với tổng trị giá 40 triệu đồng để bán lại, ăn chênh lệch 4 triệu.

Trước đó, chiều 29/3, tại đường Cổ Linh, quận Long Biên, Hà Nội, cảnh sát bắt quả tang Vũ Văn Duy (25 tuổi, quê Nam Định) vận chuyển gói xì gà do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ.

Tại cơ quan công an, Duy khai bản thân là tài xế GrabBike. Trước khi bị bắt, Duy được Nguyễn Hải Sơn thuê vận chuyển xì gà từ quận Long Biên để đi giao cho khách.