Lời khai của kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển 100 kg ma túy ở TP.HCM

H. khai móc nối, mua ma túy của những người Việt ở Campuchia. Sau khi vận chuyển bằng xe “luồng xanh” về TP.HCM, nhóm này sử dụng taxi để đi tiêu thụ.

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM (PC04) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam L.T.H. (29 tuổi), H.H.N. (cùng 29 tuổi), H.V.T. (46 tuổi) và Đ.T.M.D. (41 tuổi) về tội Tàng trữ, Mua bán, Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cảnh sát, 4 bị can này nằm trong đường dây vận chuyển ma túy bằng xe ưu tiên “luồng xanh” từ biên giới Campuchia về TP.HCM tiêu thụ, do L.T.H. cầm đầu.

Bị can N., T., D. (từ trái qua). Ảnh: Công an cung cấp.

H. khai thường xuyên móc nối với những người Việt sinh sống tại Campuchia để vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Campuchia qua cửa khẩu tiếp giáp các tỉnh ở miền Tây Nam Bộ.

Nhóm này thường ngụy trang ma túy trong giỏ tre chứa mắm cá rồi thuê các xe được ưu tiên “luồng xanh” chở về tập kết tại khu vực gần chợ Bình Điền (TP.HCM).

Sau đó, nhóm này lấy hàng và phân phối cho các đầu nậu. Để dễ dàng lưu thông qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19, nhóm này sử dụng taxi để vận chuyển và giao ma túy.

L.T.H. cầm đầu đường dây đưa ma túy từ Campuchia về TP.HCM. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi nắm rõ cách thức hoạt động, Phòng PC04 phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Công an quận 12, Công an huyện Bình Chánh và Công an huyện Củ Chi phá án.

Chiều 19/8, cảnh sát bắt quả tang H. và N. đang tàng trữ gần 100 kg ma túy các loại (92 bánh heroin, gần 57 kg ma túy, 20.000 viên thuốc lắc) trước một căn nhà ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12.

Từ lời khai của H., cảnh sát bắt thêm T. và D. Trong đó, người phụ nữ tên D. là mắt xích quan trọng trong việc phân phối ma túy đến tay các con nghiện.