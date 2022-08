Lời kêu gọi 'nổi dậy' đầy rẫy mạng xã hội Truth của ông Trump

Những dự đoán về một cuộc xung đột và những lời kêu gọi bạo lực tăng lên vào đầu tuần này trên nhiều nền tảng mạng xã hội sau khi FBI tiến hành cuộc khám xét tư dinh của ông Trump.

Sau cuộc khám xét tư dinh của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/8, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng có các từ ngữ bạo lực. Điều này diễn ra giống như trong thời gian trước vụ tấn công vào điện Capitol ngày 6/1/2021.

Các tài khoản trên Truth Social, mạng xã hội do ông Trump sáng lập, viết rằng nước Mỹ được sinh ra "qua một cuộc nổi dậy, tiếp sau đó là vài năm bạo lực đẫm máu".

Người dùng Truth Social còn trích dẫn một đoạn trong bức thư của cựu Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson, rằng “cây tự do thỉnh thoảng phải được tưới tắm bằng máu của những người yêu nước và bạo chúa" và "thật không may, việc dọn sạch sâu bọ nguy hiểm đôi khi đòi hỏi phải có một chút bạo lực", theo New York Times.

"Không thể làm một người tử tế nữa", một người dùng viết. Nhiều bình luận mang tính bạo lực khác như "chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh", "sẵn sàng chiến đấu" cũng xuất hiện trên nền tảng mạng xã hội này.

Tài khoản tên Ricky Shiffer, cùng tên với người bị cảnh sát bắn hạ ở Ohio hôm 11/8 vì đột nhập vào văn phòng FBI, đăng tin trên Truth Social và kêu gọi "những người yêu nước" hãy đến bang Florida và tấn công các đặc vụ liên bang.

Những người ủng hộ ông Trump bên ngoài tư dinh của cựu tổng thống ở Mar-a-Lago sau khi hay tin FBI khám xét nơi này. Ảnh: New York Times.

Những người ủng hộ ông Trump cũng dùng các mạng xã hội khác để thể hiện quan điểm về vụ khám xét.

Vài giờ sau vụ khám xét của FBI, tài khoản Telegram One Proud Boys cũng đăng tải nội dung "cuộc nội chiến sắp xảy ra". Theo Dataminr, một công cụ phân tích dữ liệu Twitter, số lượng các bài đăng trên Twitter đề cập đến từ "nội chiến" tăng gấp 10 lần trong 24 giờ sau cuộc khám xét.

Tiêu chuẩn cộng đồng của Truth Social quy định "hạn chế đến mức thấp nhất việc xóa người dùng hoặc nội dung do người dùng đăng tải". Tuy nhiên, mạng xã hội do ông Trump sáng lập cũng cho biết sẽ thực hiện hành động trên trong các trường hợp mạng xã hội này được "sử dụng như một công cụ phạm tội hoặc những hành vi trái pháp luật khác".

Trong danh sách các lý do dùng để báo cáo nội dung vi phạm, Truth Social cũng cho phép báo cáo "nội dung mô tả bạo lực hoặc đe dọa bạo lực".