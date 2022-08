Lợi ích từ việc đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn

Các nghiên cứu cho thấy mọi người không cần tập thể dục quá nhiều để giảm lượng đường trong máu sau khi ăn. Thay vào đó, chúng ta chỉ cần đi bộ nhẹ nhàng.

Trong bài phân tích tổng hợp được công bố gần đây trên tạp chí Sports Medicine, các nhà nghiên cứu xem xét kết quả của 7 nghiên cứu so sánh tác động của việc ngồi so với đứng hoặc đi bộ đối với sức khỏe tim mạch, bao gồm cả lượng insulin và lượng đường trong máu.

Họ phát hiện đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn, với thời lượng ít nhất 2-5 phút có tác động đáng kể tới việc điều chỉnh lượng đường trong máu.

“Mỗi điều nhỏ bạn làm sẽ có lợi ích, ngay cả khi đó là một bước nhỏ”, Kershaw Patel, bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Houston Methodist, người không tham gia vào nghiên cứu trên, cho biết.

Sau mỗi bữa ăn, việc duy trì đi bộ 2-5 phút có lợi ích rất lớn, giúp giảm lượng đường trong máu. Ảnh: Chill303.

Giảm lượng đường trong máu

Trong 5 nghiên cứu mà bài báo đánh giá, không ai trong số những người tham gia bị tiền tiểu đường hoặc tiểu đường tuýp 2. Hai nghiên cứu còn lại khảo sát cả người mắc và không mắc loại bệnh này. Những người tham gia được yêu cầu đứng hoặc đi bộ 2-5 phút sau mỗi 20-30 phút trong suốt cả ngày.

Cả 7 nghiên cứu đều chỉ ra vài phút đi bộ với cường độ nhẹ sau bữa ăn là đủ để cải thiện đáng kể lượng đường trong máu so với việc ngồi sau khi ăn. Khi những người tham gia đi bộ một quãng ngắn, lượng đường trong máu của họ tăng lên rồi giảm dần.

Đối với người mắc bệnh tiểu đường, tránh dao động mạnh chỉ số đường huyết là phần quan trọng trong việc kiểm soát bệnh. Người ta cũng cho rằng lượng đường trong máu tăng và giảm đột ngột có thể khiến bệnh tiểu đường tuýp 2 trở nên nghiêm trọng hơn.

Đứng cũng giúp giảm lượng đường huyết nhưng không hiệu quả như đi bộ. Aidan Buffey, nghiên cứu sinh tại Đại học Limerick ở Ireland, tác giả của bài báo, cho biết: “Đứng chỉ mang lại lợi ích nhỏ. So với việc ngồi hoặc đứng, đi bộ với cường độ nhẹ là biện pháp can thiệp tốt hơn”.

Ông Buffey giải thích đi bộ nhẹ nhàng đòi hỏi các cơ tham gia vào hoạt động, cơ thể sẽ sử dụng năng lượng từ bữa ăn vào thời điểm nhiều chất béo lưu thông trong máu.

Jessie Inchauspé, tác giả cuốn Glucose Revolution: The Life-Changing Power of Balancing Your Blood Sugar, nói thêm: “Cơ bắp hấp thụ một phần lượng glucose dư thừa. Bạn vẫn ăn như cũ nhưng tác động lên cơ thể sẽ giảm bớt".

Việc đi bộ nhẹ nhàng mang lại lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Getty Images.

Đi bộ 60-90 phút sau ăn mang lại hiệu quả quả tốt nhất

Đi bộ nhẹ nhàng bất cứ lúc nào cũng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đi bộ trong vòng 60-90 phút sau bữa ăn có thể đặc biệt hữu ích trong việc giảm thiểu việc đường huyết tăng đột biến, vì đó là lúc chỉ số đường huyết thường đạt đỉnh.

Bà Inchauspé cũng khuyên bạn nên làm việc nhà hoặc tìm cách khác để vận động cơ thể. Thời lượng hoạt động ngắn này cũng tăng cường hiệu quả cho chế độ ăn kiêng dành cho người cần kiểm soát lượng đường trong máu.

“Những nghiên cứu này chỉ ra di chuyển nhẹ nhàng mang lại lợi ích tốt. Chúng biểu hiện qua sự thay đổi trong chỉ số đo lường được về tình trạng sức khỏe", tiến sĩ Euan Ashley, bác sĩ tim mạch tại Đại học Stanford, người không liên quan đến nghiên cứu, cho biết.

Đi bộ nhẹ nhàng thiết thực hơn trong ngày làm việc

Ông Buffey, người có nghiên cứu tập trung vào các can thiệp hoạt động thể chất trong môi trường công sở, lưu ý đi bộ 2-3 phút thiết thực hơn trong ngày làm việc.

Ông nói: “Mọi người sẽ không đứng dậy, chạy trên máy chạy bộ hay quanh văn phòng. Nhưng họ có thể uống một ít cà phê hoặc dạo hành lang".

Đối với những người làm việc tại nhà, ông đề xuất đi bộ quãng ngắn ở khu vực gần nhà vào thời điểm sau bữa ăn hoặc giữa 2 cuộc họp. Theo ông Buffey, chúng ta càng bình thường hóa việc đi bộ trong ngày làm việc, chúng càng khả thi.

Còn theo bác sĩ Ashley, nếu không thể dành vài phút đó để đi bộ, mọi người có thể đứng để giảm bớt phần nào tác hại của việc ngồi quá lâu.