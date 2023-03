Lợi ích khi bước vào mối quan hệ không tình dục

Platonic relationship giúp bạn cải thiện sức khỏe, giảm căng thẳng và tăng khả năng phục hồi.

Platonic relationship /pləˈtɒn.ɪk rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/ (danh từ): Mối quan hệ thuần khiết

Định nghĩa:

Theo Verywell Mind, platonic relationship là mối quan hệ thân thiết, không có tình dục. Quan hệ thuần khiết được gọi là "platonic" vì khái niệm này bắt nguồn từ những quan điểm của nhà triết học cổ đại Plato.

Cụ thể, triết gia Plato tin rằng tình yêu thuần khiết có thể đưa con người đến gần hơn với những điều thiêng liêng. Tuy nhiên, cách sử dụng của platonic relationship ngày nay thường tập trung vào việc mọi người gần gũi với nhau nhưng không có ham muốn tình dục. Khái niệm quan hệ thuần khiết có thể áp dụng cho mối quan hệ cùng giới và khác giới.

Ngoài việc thiếu khía cạnh tình dục, quan hệ thuần khiết còn có một số đặc điểm để phân biệt với các mối quan hệ khác.

Gần gũi: Cả hai người trong mối quan hệ này đều cảm thấy gần gũi với nhau và có nhiều điểm chung.

Verywell Mind chỉ ra rằng quan hệ thuần khiết mang lại những tác động tích cực cho cuộc sống của con người, bao gồm:

Cải thiện sức khỏe: Về mặt thể chất, quan hệ thuần khiết làm giảm nguy cơ mắc bệnh, cải thiện khả năng miễn dịch và giảm nguy cơ trầm cảm, lo âu.

Ứng dụng của platonic relationship trong tiếng Anh:

- If you want to extend a platonic relationship or platonic love into a sexual or romantic relationship, it is important to be open and honest with the other person.

Dịch: Nếu bạn muốn mở rộng một mối quan hệ thuần khiết hoặc tình yêu thuần khiết thành mối quan hệ có yếu tố tình dục hoặc lãng mạn, điều quan trọng là bạn phải cởi mở và trung thực với đối phương.