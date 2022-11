Lợi ích của việc ngủ nhiều hơn vào mùa đông

Khi ngày ngắn và đêm lạnh hơn, chúng ta dễ rơi vào trạng thái “ngủ đông”. Theo chuyên gia, việc ngủ nhiều vào mùa đông giúp chống lại bệnh tật cùng cảm giác uể oải.

Việc thôi thúc ngủ đông và ngủ nhiều hơn vào những tháng mùa đông là do thời gian ban ngày của chúng ta giảm đi. Ảnh: Shutterstock.

“Vào những tháng mùa đông, ban ngày thường ngắn hơn khiến chúng ta tiếp xúc với ít ánh sáng mặt trời hơn. Điều này có nghĩa là cơ thể chúng ta không được báo hiệu về trạng thái tỉnh táo. Đặc biệt vào buổi sáng, đó là thời gian mà ánh sáng tự nhiên rất quan trọng đối với đồng hồ sinh học”, tiến sĩ Zoe Gotts, nhà tâm lý học lâm sàng tư vấn tại Trung tâm Giấc ngủ London, lý giải việc con người thường ngủ nhiều hơn vào mùa lạnh.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh thói quen ngủ theo mùa này cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Giúp chống lại bệnh tật và cảm lạnh

Tiến sĩ Gotts chỉ ra nếu không ngủ ngon, hệ thống miễn dịch của chúng ta sẽ không khỏe mạnh. Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi, sửa chữa, chữa lành cũng như khả năng chống lại bệnh tật. Theo tiến sĩ Gotts, ưu tiên giấc ngủ ngon trong mùa đông rất quan trọng với sức khỏe.

Tiến sĩ Lindsay Browning, nhà tâm lý học, nhà khoa học thần kinh, chuyên gia về giấc ngủ của And So To Bed, cho biết: “Thời tiết lạnh hơn, chúng ta dễ bị cảm lạnh và cảm cúm hơn. Vì lúc đó, mọi người dành nhiều thời gian ở trong nhà, khiến virus dễ dàng lây sang người khác”.

Theo bà Browning, ngủ là lúc chúng ta xây dựng hệ thống miễn dịch của mình. Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra khi chúng ta không ngủ đủ giấc, hệ thống miễn dịch sẽ bị ảnh hưởng.

Tuân theo nhịp sinh học để ngủ ngon hơn

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hơn vào thời điểm này trong năm, đó cũng có thể là điều bình thường của chu kỳ tự nhiên. Thay vì chống lại sự thôi thúc muốn nghỉ ngơi, chúng ta có thể điều chỉnh nó không?

Tiến sĩ Gotts nói: “Việc thôi thúc ngủ đông và ngủ nhiều hơn vào những tháng mùa đông là do thời gian ban ngày của chúng ta giảm đi. Việc ít tiếp xúc với ánh sáng sẽ ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học bên trong (đồng hồ cơ thể) và khiến mọi người muốn ngủ nhiều hơn”.

Duy trì lịch ngủ và thức đều đặn vào mùa đông để giảm các nguy cơ về sức khỏe. Ảnh: Wiselivingmagazine.

“Bằng cách tuân theo nhịp sinh học đều đặn, giấc ngủ sẽ có chất lượng tốt và ít bị ngắt quãng hơn. Điều đặc biệt quan trọng là chúng ta cần duy trì thời gian thức dậy đều đặn. Giữ lịch ngủ đều đặn có thể giúp ngủ ngon hơn. Điều này giúp duy trì cân nặng hợp lý, giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe, giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng”, tiến sĩ Gotts nói.

Tận dụng tối đa ánh sáng ban ngày vào mùa đông

Vào thời điểm này trong năm, ánh sáng ban ngày thường ít hơn. Do đó, chúng ta cần lấy nhiều ánh sáng nhất có thể. Cũng như hỗ trợ các mô hình giấc ngủ lành mạnh, điều này giúp chúng ta cảm thấy tràn đầy năng lượng trong những ngày uể oải và lấy lại tâm trạng.

Tiến sĩ Browning giải thích: “Nhịp sinh học kiểm soát khi nào chúng ta cảm thấy tỉnh táo và khi nào chúng ta sản xuất melatonin để đi ngủ. Nó cần được tiếp xúc với ánh sáng rực vào ban ngày và tránh ánh sáng vào buổi tối để biết sự khác biệt giữa đêm và ngày. Nếu không được như thế, chúng ta sẽ cảm thấy uể oải, mệt mỏi vào ban ngày và khó đi vào giấc ngủ khi đêm đến”.