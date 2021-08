Lọc dầu Dung Quất đang quá tải hàng tồn kho

Lượng hàng tồn kho tại nhà máy của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn đã lên tới hơn 500.000 m3 sản phẩm xăng, dầu và dầu thô.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các doanh nghiệp giãn lịch nhận hàng khiến nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) lâm cảnh tồn kho với khối lượng lớn.

Theo Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn, đến nay nhà máy tồn hơn 200.000 m3 sản phẩm xăng, dầu các loại và gần 400.000 m3 dầu thô.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn, cho hay đứng trước nhiều khó khăn, doanh nghiệp quyết định giảm công suất nhà máy xuống còn 90% (mức công suất kỹ thuật tối thiểu). Công ty đã gừi kho 25.000 m3 xăng RON95 và trong tháng 8 tiếp tục gửi khoảng 100.000-120.000 m3 để bảo đảm duy trì vận hành nhà máy.

"Chúng tôi đang đối mặt rủi ro không còn sức tồn chứa, kể cả việc đưa hàng đi gửi kho do hệ thống kho trên thị trường hầu như đã đầy, dẫn đến nguy cơ phải dừng nhà máy thời gian tới. Để tháo gỡ khó khăn, Công ty đang chuyển hướng sang sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm hóa dầu. Hiện tại, phân xưởng Polypropylene vận hành ở công suất 115%", ông Hội nói.

Cảng xuất sản phẩm, nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: Minh Hoàng.

Hiện doanh nghiện này đã đưa ra thị trường các sản phẩm hạt nhựa PP mới như: T3045, Homo PP Yarn T3050, I3085 và I3150. Các sản phẩm hạt nhựa PP truyền thống như: T3034 và I3110 đã được khách hàng đánh gía cao, ổn định hơn so với các sản phẩm ngoại nhập từ Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore…

Trước đó, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn đã phải kiến nghị các Bộ, ngành điều chỉnh mang tính vĩ mô, đó là có sự can thiệp của Nhà nước để giảm lượng xăng dầu nhập khẩu, nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phảm trong nước làm ra.

Sản lượng tiêu thụ mặt hàng xăng E5 RON92 và dầu DO 0,05% bằng khoảng 50% so với bình quân cùng thời điểm tháng 6/2021, mặt hàng xăng RON95 bằng khoảng 30% so với bình quân cùng thời điểm tháng 6/2021 và tiếp tục giảm nếu các địa phương kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết đã đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu về việc bảo đảm cân đối cung cầu, ưu tiên sử dụng nguồn xăng dầu từ các nhà máy lọc hóa dầu trong nước. Vụ Thị trường trong nước sẽ tiếp tục làm việc cụ thể với các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm xăng, dầu.