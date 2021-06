Loạt xe gầm cao tiếp tục giảm giá trong tháng 6

Peugeot 3008, 5008, Subaru Forester hay MG ZS là những mẫu xe gầm cao được giảm giá trong tháng 6.

Thị trường ôtô đi xuống do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến sức mua giảm, nhiều hãng xe đã phải áp dụng các chương trình khuyến mãi, giảm giá để cải thiện tình kinh doanh. Trong tháng 6, nhiều mẫu SUV được giảm giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng để kích cầu.

Hyundai Kona giảm giá 40 triệu đồng

Hyundai Kona đang mất dần sức hút khi phân khúc SUV đô thị có sự xuất hiện của các sản phẩm mới như Kia Seltos hay Corolla Cross. Theo đó, cả 3 phiên bản của mẫu xe này đều được giảm giá 40 triệu đồng.

Hyundai Kona được giảm giá 40 triệu đồng trên tất cả phiên bản.

Cụ thể, phiên bản Hyundai Kona 2.0L tiêu chuẩn giảm từ 619 triệu đồng xuống còn 579 triệu đồng, bản 2.0L đặc biệt giảm từ 681 triệu đồng xuống 641 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất Kona 1.6 turbo có giá 689 triệu đồng, trong khi giá niêm yết là 729 triệu đồng.

Mức giảm này được áp dụng tại tất cả đại lý của Hyundai Thành Công trên cả nước.

Peugeot 3008 và 5008 giảm giá 15-40 triệu đồng

Hai mẫu xe gầm cao của Peugeot là 3008 và 5008 được áp dụng chính sách ưu đãi lớn trong tháng 6. Các phiên bản 3008 AT và AL được giảm giá lần lượt 30 triệu và 40 triệu đồng. Mẫu 5008 AT và AL được giảm 60 triệu đồng. Ngoài ra, các đại lý còn tặng thêm một năm bảo hiểm thân vỏ trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Bộ đôi Peugeot 3008 và 5008 được giảm giá để dọn kho đón phiên bản mới.

Thậm chí một số đại lý còn giảm giá bộ đôi này sâu hơn. Các bản 3008 AT và AL được giảm lần lượt 47 triệu và 57 triệu đồng, hai bản 5008 được giảm 67 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng mua xe 5008 thời điểm này còn được tặng thêm xe máy Django trị giá 68 triệu đồng, không quy đổi trực tiếp vào giá bán.

Với mức giảm trên, Peugeot 3008 AT và AL có giá bán niêm yết lần lượt là 979 triệu và 1,069 tỷ đồng , mức giá sau giảm còn 932 triệu và 1,022 tỷ đồng . Trong khi đó, mẫu Peugeot 5008 AT và AL có giá niêm yết lần lượt là 1,099 tỷ và 1,249 tỷ đồng , mức giá sau giảm còn 1,032 tỷ và 1,182 tỷ đồng .

Đây được xem là động thái xả hàng phiên bản cũ, trước khi phiên bản nâng cấp của 3008 và 5008 được ra mắt tại Việt Nam. Ở phiên bản mới, xe được nâng cấp ngoại hình và trang bị, cách bố trí trong cabin và động cơ không đổi so với phiên bản hiện hành.

MG ZS giảm giá 15-25 triệu đồng

Một mẫu SUV khác cũng được giảm giá trong tháng 6 là MG ZS. Một số đại lý tại khu vực phía Bắc chào giá bản ZS Lux cao cấp ở mức 594 triệu đồng, giảm 25 triệu so với giá niêm yết. Phiên bản Com cũng được giảm tương tự, giá bán còn 544 triệu đồng. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn được giảm 15 triệu đồng so với giá niêm yết, giá bán còn 504 triệu đồng.

MG ZS được giảm giá 15-25 triệu đồng trong tháng 6.

Bên cạnh đó, khách hàng mua xe còn được tặng thêm phụ kiện tùy theo chính sách của từng đại lý và khu vực. Chương trình ưu đãi này được áp dụng từ giữa tháng 6 đến hết tháng. MG ZS được nhập khẩu từ Thái Lan, ra mắt thị trường trong nước từ đầu năm 2021, đây được xem là dòng xe chủ lực của MG tại thị trường Việt Nam.

Hiện tại đây là mẫu xe có giá bán "mềm" nhất trong nhóm SUV hạng B. Việc giảm giá lần này giúp MG ZS tăng thêm tính cạnh tranh so với các đối thủ như Hyundai Kona, Kia Seltos hay Ford EcoSport.

Subaru Forester giá còn dưới 1 tỷ đồng

Trong tháng 6, Subaru Forester là mẫu SUV được giảm giá sâu nhất. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn Subaru Forester i-L có giá bán 969 triệu đồng, giảm 159 triệu đồng so với giá niêm yết, giảm nhiều nhất trong số 3 phiên bản.

Subaru Forester là mẫu SUV được giảm giá mạnh nhất trong tháng 6.

Phiên bản Subaru Forester i-S được giảm giá 99 triệu đồng, còn 1,119 tỷ đồng . Phiên bản cao cấp nhất i-S Eyesight có mức giảm 79 triệu đồng, giá còn 1,209 tỷ đồng . Cả 2 phiên bản đều được tặng thêm phụ kiện khi mua xe nhưng không quy đổi trực tiếp vào giá bán.

Với giá bán mới, Subaru Forester trở nên cạnh tranh hơn trong nhóm SUV 5 chỗ ngồi. Đối thủ của mẫu xe này là Honda CR-V cũng được giảm giá từ đầu tháng 6, mức giảm 40-60 triệu đồng tùy phiên bản và chính sách của đại lý.