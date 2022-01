Loạt xe gầm cao ăn khách vừa tăng giá bán tại Việt Nam

Lần lượt Hyundai, Ford và Toyota điều chỉnh giá bán cho các dòng xe bán chạy của mình trong giai đoạn đầu năm 2022 cao hơn trước.

Trái ngược với tình cảnh giảm giá và khuyến mại sâu của hàng loạt dòng xe trên thị trường, trong hơn 2 tuần qua một số mẫu ôtô gầm cao được điều chỉnh giá bán cao hơn trước với nhiều lý do. Danh sách bao gồm Hyundai Santa Fe, Toyota Corolla Cross, Ford Ranger và Everest.

Hyundai Santa Fe điều chỉnh phiên bản, thêm trang bị

Chưa đầy một năm ra mắt, Hyundai Santa Fe được nhà sản xuất điều chỉnh danh mục phiên bản và bổ sung trang bị an toàn, điểm hạn chế mà mẫu SUV 7 chỗ này bị phàn nàn ở thời điểm quý II/2021 khi bán ra ở Việt Nam.

Trao đổi với Zing, một tư vấn bán hàng Hyundai tại TP.HCM cho biết hãng xe Hàn Quốc loại bỏ cấu hình Đặc biệt, giữ lại các model Tiêu chuẩn và Cao cấp. Trong đó, Hyundai Santa Fe Tiêu chuẩn giữ nguyên giá đề xuất 1,03 tỷ và 1,13 tỷ đồng cho tùy chọn máy xăng 2.5L hoặc động cơ diesel 2.2L.

Với cấu hình cao nhất nay có thêm gói tính năng hỗ trợ lái SmartSense, giá bán Hyundai Santa Fe được cộng thêm 20 triệu đồng, thành 1,26 tỷ và 1,36 tỷ đồng lần lượt cho bản máy xăng Cao cấp và máy dầu Cao cấp.

Hyundai Santa Fe được bổ sung hệ thống an toàn chủ động sau hơn nửa năm ra mắt ở Việt Nam. Ảnh: Hyundai.

Như vậy, Hyundai Santa Fe tiếp tục có giá bán cao hơn đối thủ đồng hương Kia Sorento (999 triệu đồng - 1,289 tỷ đồng ). Dù vậy, mẫu xe 7 chỗ của Hyundai vẫn có mức giá tương đồng với các dòng SUV cỡ trung như Toyota Fortuner (995 triệu đồng - 1,426 tỷ đồng ), Mitsubishi Pajero Sport (1,11- 1,345 tỷ đồng ) hay Ford Everest cũng vừa được tăng giá thành 1,124- 1,412 tỷ đồng .

Ưu thế của Santa Fe nằm ở việc xe được sản xuất trong nước nên nằm trong diện hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ, trái ngược với các model Fortuner máy xăng, Everest và Pajero Sport vốn là xe nhập khẩu. Cộng với thiết kế bắt mắt và lượng trang bị phong phú, mẫu SUV của Hyundai có thể sẽ không gặp nhiều khó khăn dù tăng giá bán.

Ford Ranger tăng giá sau giai đoạn khan hàng

Cùng với mẫu SUV 7 chỗ Everest, Ford Việt Nam vừa tiến hành điều chỉnh giá đề xuất cho mẫu bán tải Ford Ranger, tăng 12 triệu đồng cho cả 5 phiên bản sản xuất trong nước, từ 616-925 triệu đồng thành 628-937 triệu đồng. Riêng model Ford Ranger Raptor nhập khẩu từ Thái Lan giữ nguyên giá 1,2 tỷ đồng .

Trong tháng 11 và 12 năm trước, Ford Ranger được hãng xe Mỹ thông báo thiếu hụt nguồn cung linh kiện sản xuất dẫn đến khan hàng. Đến cuối năm 2021, Ford đã gửi thông báo điều chỉnh giá cho Ranger và Everest đến các đại lý, thời gian áp dụng từ đầu năm nay.

Theo nhân viên bán hàng tên An của một đại lý Ford tại TP.HCM, lý do khiến Ford Ranger “đội giá” có thể là do tình trạng giá phụ tùng tăng và khủng hoảng chip bán dẫn kéo dài.

Với giá bán mới, Ford Ranger tiếp tục là cái tên đắt nhất nhóm bán tải hạng trung ở Việt Nam. Các đối thủ của mẫu xe Mỹ gồm có Toyota Hilux (628-913 triệu đồng), Mitsubishi Triton (630-865 triệu đồng), Nissan Navara (748-945 triệu đồng), Mazda BT-50 (659-849 triệu đồng) và Isuzu D-max (630-850 triệu đồng).

Tương tự Santa Fe, tăng giá bán nhưng Ranger vẫn có ưu thế nhờ việc là xe CKD nên mức thu lệ phí trước bạ từ nay đến hết tháng 5/2022 chỉ bằng một nửa so với các dòng bán tải Nhật Bản vốn nhập khẩu từ Thái Lan.

Điều này có thể giúp Ford duy trì được vị trí bán chạy nhất ở nhóm bán tải ở thời gian tới, nhất là khi khách hàng Việt Nam quan tâm và chờ đợi thế hệ Ranger mới ra mắt trong năm nay.

Toyota Corolla Cross thay đổi chuẩn khí thải

Một tháng sau khi Kia Seltos tiến hành tăng giá bán (634-744 triệu đồng), Toyota Việt Nam cũng tiếp bước khi cập nhật danh mục giá mới cho Corolla Cross với mức cộng thêm 10 triệu đồng cho cả 3 phiên bản.

Không có sự nâng cấp thiết kế hay bổ sung trang bị nào đáng kể, các model Toyota Corolla Cross đời 2022 có hệ thống kiểm soát khí thải theo tiêu chuẩn Euro 5 mới. Ngoài ra, chức năng kiểm soát hành trình thích ứng ở bản 1.8V và 1.8HV nay được bổ sung khả năng hoạt động ở dải tốc độ thấp.

Với các thay đổi nhỏ này, giá bán khởi điểm của Toyota Corolla Cross nay ở mức 730-920 triệu đồng, thay vì 720-910 triệu đồng như tc đây. Bên cạnh đó, mẫu SUV Nhật Bản vẫn có tùy chọn màu sơn trắng ngọc trai giá 8 triệu đồng.

Giá bán của Corolla Cross vẫn thuộc diện đắt nhất nhì ở phân khúc xe gầm cao cỡ B, tương đương Mazda CX-30 (849-909 triệu đồng) hay Peugeot 2008 (759-849 triệu đồng). Ngoài ra, Toyota Corolla Cross còn ở cùng tầm giá với 2 mẫu SUV hạng C là Mazda CX-5 (từ 839 triệu đồng) và Hyundai Tucson (từ 825 triệu đồng).

Nhìn chung, động thái điều chỉnh giá bán cùng việc không nằm trong diện được giảm lệ phí trước bạ có thể khiến Toyota Corolla Cross gặp ít nhiều khó khăn trong nửa đầu năm 2022, khi mà Kia Seltos vừa có giá bán cạnh tranh hơn, vừa là xe CKD.