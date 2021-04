Loạt tình tiết kịch tính trong 'Bí mật và lừa dối'

Oh Seung Ah, cựu thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc Rainbow, sẽ có vai phản diện ấn tượng, thao túng mọi người bằng những “bí mật và lừa dối” của mình.

Trong phim Bí mật và lừa dối (Secrets and lies 2018), Shin Hwa Kyung (Oh Seung Ah) là một đứa trẻ mồ côi được nhận vào Tập đoàn Misung danh giá. Tuy nhiên, cô lại tự ti về thân thế của mình nên cố tính che giấu quá khứ bản thân.

Sai lầm nối tiếp sai lầm, Shin Hwa Kyung ngày càng tạo ra nhiều bí mật và những lời dối trá để che giấu thân phận. Ngay cả tình bạn lâu năm với Han Woo-Jung (Seo Hae Won) cũng bị cô vứt bỏ, nhường chỗ cho những tham vọng xấu xa.

Oh Seung Ah vào vai phản diện trong Bí mật và lừa dối.

Ngược với Hwa Kyung, Han Woo-Jung (Seo Hae-Won) có cá tính tươi sáng. Bị phản bội bởi người bạn tốt nhất của mình là Shin Hwa-Kyung, cuộc sống của Han Woo-Jung đã bị hủy hoại. Tuy nhiên, nhờ ý chí mạnh mẽ, Han Woo Jung tiếp tục theo đuổi ước mơ, không bao giờ đánh mất niềm tin và hy vọng vào bản thân.

Cô là người biết được bí mật của Hwa Kyung, cảm nhận được những buồn đau và tuyệt vọng của bạn mình. Dù bị bạn lừa dối, mưu mô cướp công việc và bạn trai, cô luôn vẫn giữ trái tim thiện lương.

Han Woo-Jung luôn giữ cho mình trái tim thiện lương.

Bộ phim còn cuốn người xem vào chuyện tình tay tư gay cấn giữa hai nữ chính và hai anh em Do Bin - Jae Bin. Do Bin là nhà sản xuất show truyền hình, mong ước tạo ra một chuyên mục có ý nghĩa, giúp những người không may mắn tìm lại gia đình bị thất lạc. Hwa Kyung yêu thầm Do Bin nhưng trái tim của anh lại thuộc về bạn cô - Woo Jung. Trong khi đó, em trai của Do Bin là Jae Bin lại yêu Hwa Kyung say đắm.

Luôn ám ảnh cảm giác bị ruồng bỏ và cho rằng Woo Jung đã cướp hết mọi thứ thuộc về mình, Hwa Kyung bày ra loạt âm mưu để đuổi bố nuôi và bạn thân ra khỏi gia đình, cơ quan. Thậm chí, cô còn hy sinh người đàn ông yêu mình - Jae Bin, dẫn dụ anh cướp thân phận của anh trai, trở thành cháu trai giả của chủ tịch tập đoàn.

Jae Bin vốn là một chàng trai chưa chín chắn, bị mê hoặc bởi Hwa Kyung và những lời nói dối của cô, với ước mơ có được một cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu. Anh đồng ý cùng cô đóng vở kịch giả mạo, nhưng khi biết sự lừa dối của mình làm liên lụy tới mọi người, Jae Bin muốn dừng lại đúng lúc sự việc đang được đẩy tới cao trào.

Jae Bin chỉ là quân cờ trong tay Hwa Kyung.

Với vai nữ phản diện xuất sắc và nhiều giằng xé nội tâm, Oh Seung Ah đã được nhận giải thưởng "Nữ diễn viên mới xuất sắc” tại lễ trao giải MBC Awards 2018. Oh Seung Ah vốn quen mặt với fan Kpop khi còn là thành viên nhóm nhạc nữ Rainbow. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2016, cô chuyển hướng sang con đường diễn xuất chuyên nghiệp và được công nhận là idol vừa có sắc, vừa có tài.

Oh Seung Ah có màn thể hiện xuất sắc trong phim.

Secrets and Lies 2018 được đạo diễn bởi Kim Jung Ho - người từng sản xuất cho God of War (2012) - và được chấp bút bởi biên kịch Lee Do Hyun, người từng biên kịch cho Family Secrets (2014).

Với kịch bản hấp dẫn, những kịch tính và tình huống khó đoán, bộ phim sẽ khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi dần dần hé lộ những bí mật và âm mưu chi phối cuộc đời của các nhân vật.

Phim được phát sóng trên VTV3 vào 18h hàng ngày.

Cuối cùng, đâu là kết cục xứng đáng dành cho ác nữ Shin Hwa-Kyung, một con người độc ác nhưng cũng đáng thương, luôn cố gắng níu kéo một gia đình giả tạo và không có chút tình thương?