Loạt tình tiết đáng mong đợi trong ‘Thor: Love and Thunder’

Ngày 18/4, trailer đầu tiên cho bom tấn “Thor: Love and Thunder” đã được công bố. Đoạn phim giới thiệu chứa nhiều chi tiết ẩn thú vị, hé lộ tình tiết đáng mong đợi.

Tạo hình cổ điển của Thần Sấm: Trailer mở đầu bằng cảnh Thor băng qua một cánh rừng, tương ứng với từng giai đoạn trưởng thành của anh. Trong đó, tạo hình hoàng tử Asgard thời thiếu niên được dựng giống hệt thiết kế nhân vật trong truyện tranh. Thor đeo áo choàng cồng kềnh, mũ giáp lòe loẹt. Cảnh tiếp theo, phiên bản thanh niên của anh được lấy theo đúng tạo hình nhân vật ở phần phim Thor: The Dark World (2013).

Thor giảm cân: Cuối Avengers: Endgame (2019), Thor (Chris Hemsworth) mang bộ dạng râu tóc xồm xoàm, bụng bia phúng phính và một tâm hồn chịu nhiều tổn thương. Từ Endgame tới Thor: The Dark World, Thần Sấm đã trải qua một cuộc lột xác về cả thể xác lẫn tâm hồn. Trong trailer, khán giả có thể thấy chi tiết Thor đang tập thể hình, bụng bia vẫn lùm lùm trước ngực. Anh đội chiếc mũ lưỡi trai ghi “Strongest Avenger”. Không chỉ tập luyện để lấy lại ngoại hình, Thor cũng dấn thân vào hành trình tìm kiếm câu trả lời “Tôi là ai?” đầy nhức nhối.

Giã từ quá khứ: Trong một cảnh đầu trailer, khán giả thấy Thor chôn cây Stormbreaker xuống đất, quay lưng đi về phía hoàng hôn. Đây là dấu hiệu cho thấy Thần Sấm đã sẵn sàng khép lại chuỗi ngày chinh chiến, chuẩn bị cho giai đoạn “về hưu”. Cảnh phim gợi nhắc hành trình của Titan điên Thanos (Josh Brolin) cuối Avengers: Infinity War (2018). Thanos cũng lánh tới một vùng đất hẻo lánh, vui thú điền viên. Bộ giáp của gã được treo lên cọc gỗ làm bù nhìn đuổi chim, ngầm thông báo nó đã không còn được dùng để ra trận.

Đội Vệ binh Dải ngân hà: Đội Vệ binh Dải ngân hà, đặc biệt là nhân vật Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) xuất hiện nhiều lần trong trailer Love and Thunder. Star-Lord xuất hiện với vẻ ngoài râu ria, nom bụi bặm hơn so với thời Endgame. Trong khi đó, Mantis (Pom Klementieff) xuất hiện thêm một biểu tượng lạ màu xanh giữa trán.

New Asgard thịnh vượng: Sau khi cố hương bị Surtur phá hủy, cư dân Asgard đã di cư tới Trái Đất, thành lập khu tự trị mới tên New Asgard. Trong trailer Love and Thunder, khung cảnh New Asgard đã hiện ra với nhà cửa san sát, ngựa xe nườm nượp. Không chỉ là nơi ở của những người Asgard mất quê hương, New Asgard dường như đã trở thành địa điểm tham quan du lịch. Trong một cảnh phim, một con thuyền đã cất cánh vào không gian từ New Asgard. Phương tiện được kéo bằng một đàn dê vũ trụ.

Thần Zeus xuất hiện: Với Love and Thunder, các vị thần Hy Lạp đã chính thức gia nhập vũ trụ điện ảnh. Dù không lộ mặt trong trailer, nhưng nhân vật thần Zeus do Russell Crowe thủ vai đã “đánh tiếng” về màn xuất hiện của mình với cánh tay giơ cao, tia sét trứ danh khi đứng trước một khán phòng đầy chặt các vị thần trên đỉnh Olympia.

Sự hủy diệt của Gorr: Trong một đại cảnh hoành tráng, khán giả thấy Korg (Taika Waititi) và Thor đứng giữa một hành tinh bao la tuyết phủ. Trước mặt họ là cái xác của một con quái thú khổng lồ. Cảnh này được dựng lại theo đúng một khung truyện trong Thor: God of Thunder #3 - tập truyện đánh dấu màn chào sân của Gorr the Butcher. Cái xác thú khổng lồ từng là Falligar the Behemoth, thần hộ mệnh của Galatic Frontier, một trong những nạn nhân đầu tiên của gã sát thần.

King Valkyrie: Valkyrie (Tessa Thompson) là người gánh trọng trách lãnh đạo các cư dân của New Asgard xây dựng cuộc sống mới. Trong trailer Love and Thunder, nhân vật ăn mặc Âu phục chỉnh tề, đại diện cho New Asgard tại một hội thảo về năng lượng với sự tham gia của nhiều cường quốc hàng đầu thế giới như Mỹ, Trung Quốc hay Italy. Biểu cảm của nữ chiến binh cho thấy vai trò mới dù không làm khó được cô nhưng cũng không gây nhiều hứng thú.

Mighty Thor xuất hiện: Trong Thor: Ragnarok (2017), khán giả thấy cây búa Mjolnir của Thor đã bị phá hủy. Nhưng trong những cảnh cuối trailer Love and Thunder, món vũ khí đã trở lại trong tay Jane Foster (Natalie Portman) với nhiều vết nứt rạn. Cô đã trở thành Mighty Thor. Sự kiện từng được xác nhận tại sự kiện San Diego Comic-Con 2019, khi đạo diễn Taika Waititi quỳ gối trên sân khấu, dâng cây búa cho Natalie Portman. Việc Mighty Thor xuất hiện với cây búa được sửa chữa cho thấy Foster đã được nhận sức mạnh sau các sự kiện trong Ragnarok và trở thành một đồng minh mới của người Asgard.