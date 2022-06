Loạt thiết bị lỗi thời sau sự kiện Apple

Nhiều mẫu iPhone đời cũ như iPhone 6s, iPhone 7 và iPhone SE sẽ không được nâng cấp lên iOS 16.

Apple vừa giới thiệu iOS 16 tại WWDC 2022, hội nghị thường niên cho lập trình viên vừa vào rạng sáng 7/6 (giờ Việt Nam). Đi kèm với phiên bản hệ điều hành mới, theo thông lệ, hãng cũng sẽ dừng cập nhật hệ điều hành cho một số mẫu iPhone, iPad cũ và Apple Watch, MacBook trên thị trường.

Loạt iPhone, iPad không còn được hỗ trợ

Tại sự kiện, Táo khuyết đã công bố iPhone 8 trở về sau sẽ hỗ trợ iOS 16. Điều này đồng nghĩa với việc iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 7 Plus và iPhone SE 2016 là những mẫu điện thoại không còn được cập nhật iOS 16.

Ra mắt từ năm 2015, iPhone 6s đã tròn 7 tuổi và là thiết bị cũ nhất hỗ trợ iOS 15. Với chính Apple, đây cũng là con số kỷ lục. Do đó, người dùng không mấy bất ngờ khi Apple thông báo ngừng cập nhật cho các thiết bị này.

iPhone 6s và iPhone 7 đã chính thức bị Apple dừng hỗ trợ. Ảnh: Apple.

Theo The Verge, do không được hỗ trợ iOS 16, những dòng điện thoại này sẽ không có tính năng tùy biến màn hình khóa, Always on Display, tính năng theo dõi sức khỏe… trên phiên bản iOS mới nhất của Apple.

Đối với iPad, iPad Mini 4 và iPad Air 2 sẽ là những thiết bị không nhận được phiên bản cập nhật iPadOS 16 mới nhất. Theo Engadget, 2 sản phẩm này đã có tuổi đời lên đến 7 năm nên bây giờ chính là lúc phải nói lời tạm biệt. Những thiết bị tương thích với iPadOS 16 bao gồm iPad thế hệ 5 trở lên, iPad mini 5 trở lên, iPad Air thế hệ 3 trở lên và toàn bộ dòng iPad Pro.

Apple Watch Series 3 cuối cùng cũng đi vào dĩ vãng

Cũng tại WWDC 2022, Apple cho biết sẽ chính thức ngừng hỗ trợ watchOS 9 trên Apple Watch Series 3. Thực tế từ năm 2020, khi Apple ra mắt watchOS 7, người dùng đã tỏ ra khó chịu với chiếc đồng hồ thông minh được giới thiệu năm 2017.

Nhiều người cho biết họ phải tốn rất nhiều thời gian để tải các phần mềm và ứng dụng cập nhật của thiết bị. Bộ nhớ trong quá nhỏ khiến việc cài đặt ứng dụng khó khăn.

watchOS 9 năm nay được trang bị thêm nhiều tính năng về sức khỏe, chế độ tập luyện đòi hỏi nhiều sức mạnh phần cứng hơn. Hệ điều hành này sẽ được cập nhật rộng rãi từ mùa thu năm nay cho người dùng Apple Watch Series 4 trở lên.

Apple Watch Series 3 sẽ không còn được cập nhật phần mềm mới sau 5 năm ra mắt. Ảnh: The Verge.

Với macOS Ventura, những thiết bị hỗ trợ nâng cấp phiên bản mới này gồm iMac 2017 trở lên, Mac Pro 2019 trở lên, iMac Pro 2017 trở lên, Mac mini 2018 trở lên, MacBook Air 2018 trở lên và MacBook, Macbook Pro 2017 trở lên.

Tuy không nằm trong danh sách được cập nhật nhưng các thiết bị trên vẫn hoạt động bình thường. Song, thiết bị sẽ dễ gặp phải nguy cơ bị xâm nhập hoặc mã độc tấn công nếu không sở hữu những phiên bản hệ điều hành mới nhất.

Vì thế, theo Cnet, rất có thể Apple vẫn sẽ tung ra một số bản cập nhật bảo mật cho các thiết bị cũ như với dòng iPhone 5 và iPhone 6 trước đây. Các phiên bản này sẽ chứa bản vá các nguy cơ bảo mật nghiêm trọng, do đó, người dùng nên thường xuyên theo dõi cập nhật trên Apple Security để không bỏ lỡ.

Sau sự kiện WWDC 2022, phiên bản phần mềm thử nghiệm dành cho lập trình viên của iOS 16 đã được phát hành. Bản iOS ổn định cho người dùng phổ thông dự kiến công bố rộng rãi vào mùa thu.

Nếu muốn trải nghiệm sớm hệ điều hành mới của Apple, người dùng có thể truy cập trang betaprofiles.com để cập nhật iOS 16 Beta thông qua hồ sơ cấu hình lập trình viên.

Lưu ý, vì là phiên bản thử nghiệm cho lập trình viên, phiên bản này có thể xảy ra nhiều lỗi, xung đột phần mềm trong quá trình sử dụng. Do đó, người dùng cần cân nhắc trước khi nâng cấp và sao lưu toàn bộ dữ liệu trên máy thông qua iTunes.