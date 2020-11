Loạt phim phải xem của 'quái vật' màn ảnh rộng Hàn Quốc

King and the Clown (2006): King and the Clown là bom tấn phòng vé của Hàn Quốc với doanh thu 74,5 triệu USD . Trong hai năm 2006 và 2007, tác phẩm giành 11 giải thưởng tại lễ trao giải Blue Dragon, Grand Bell và Deauville Asian Film Festival, trong đó có một giải Grand Bell hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc dành cho Yu Hae Jin.