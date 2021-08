Loạt ổ cứng di động đáng chú ý giá dưới 3 triệu đồng

WD My Passport Ultra có vỏ ngoài làm bằng kim loại, nhiều màu sắc như xanh dương, bạc và vàng, cổng USB-C tối ưu cho MacBook, iPad hoặc laptop Windows đời mới. Thiết bị hỗ trợ phần mềm sao lưu và bảo vệ bằng mật khẩu. Tốc độ của My Passport Ultra được đánh giá trung bình do sử dụng ổ cứng loại HDD, tuy nhiên dung lượng lớn cho phép người dùng lưu nhiều dữ liệu và không thường truy cập. Giá bán cho phiên bản 2 TB của My Passport Ultra là 2,8-3,1 triệu đồng. Ảnh: MacSources.