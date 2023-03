Loạt món ngon phải thử khi du xuân Đài Loan

Mì bò là một trong những món ăn nổi tiếng nhất của ẩm thực Đài Loan, khiến nhiều thực khách mê mẩn. Sợi mì to và dai, nước dùng thơm mùi thuốc bắc, chỉ cần đi ngang bạn cũng có thể ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn. Điểm đặc biệt của món mì chính là miếng thịt bò to, dày, ninh nhừ, kết hợp cùng với gân bò giòn. Tại Đài Loan, mì bò được đựng trong những bát tô, thìa được dùng để ăn là loại thìa to, không khác gì một chiếc muôi nhỏ. Hàng năm, người dân ở đây còn tổ chức một cuộc thi để chọn ra đầu bếp nấu món này ngon nhất. Ảnh: Food & Wine.