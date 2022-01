Loạt món 'hẹn ăn ngay' trong những ngày bình thường mới

Kết thúc chuỗi ngày giãn cách kéo dài, mỗi tín đồ ẩm thực Việt đều chuẩn bị sẵn một danh sách món ngon phải thử khi cả nước bước vào giai đoạn bình thường mới.

Từ thời điểm làn sóng Covid-19 thứ 4 bùng phát cuối tháng 4, Hà My (26 tuổi, TP.HCM) đã có hơn 7 tháng làm việc tại nhà. Trong đó, 4 tháng TP.HCM giãn cách xã hội là 4 tháng My tự nấu ăn tại nhà và chỉ làm bạn với chiếc máy tính mỗi ngày. Vốn có niềm đam mê mãnh liệt với ẩm thực đường phố, My từng than thở với bạn bè trong nhóm chat: “Nhớ mấy buổi chiều lê la khắp thành phố, ăn tô hủ tiếu, bún bò, đôi suất bánh tráng rồi cả lũ dắt nhau ra quán quen, vừa uống dừa tắc vừa chém gió quá. Hết giãn cách, sắp xếp một cái hẹn luôn nhé?”.

Hưởng ứng lời rủ rê của My, cả nhóm bạn đã lên danh sách các món ăn và lịch trình “càn quét” thành phố ngay khi có thể. Và thời điểm cả nước bước vào giai đoạn bình thường mới, cũng là lúc My cùng bạn bè hiện thực hóa mong ước ăn uống đã ấp ủ từ lâu. Món ăn đầu tiên cả nhóm lựa chọn là hủ tiếu gõ.

Một chiếc xe dựng lên tạm, bên trong là nồi nước lèo bốc khói trắng nghi ngút, ngăn để tô, muỗng, gia vị, ít đồ chế biến..., hủ tiếu với tiếng gõ lóc cóc vang vọng khắp mọi nẻo đường, đi sâu vào từng ngõ hẻm là thứ khiến mỗi người nhớ nhất trong những ngày hạn chế tiếp xúc. Xì xụp nếm bát hủ tiếu với thịt heo thái lát, bò viên, mỡ hành ngập trong nước dùng béo, thơm mùi hẹ sẽ khiến thực khách ấm bụng ngay lập tức.

Hủ tiếu gõ là món ăn đêm ưa thích của người dân TP.HCM. Ảnh: viettourist.com.

Nếu người trẻ TP.HCM mê mẩn bên những bát hủ tiếu, thì tô phở bò nghi ngút khói là thứ khiến nhiều người dân thủ đô tìm đến hàng tuần, thậm chí hàng ngày khi bước vào giai đoạn bình thường mới.

Bánh phở truyền thống được làm từ bột gạo, tráng thành tấm mỏng rồi cắt thành sợi. Nước dùng ninh từ xương bò, sá sùng kèm nhiều loại gia vị gồm quế, hồi, gừng nướng, thảo quả, đinh hương, hạt mùi, hành khô nướng. Mùi thơm từ bánh phở và nước lèo, hòa cùng các loại gia vị như tiêu, chanh, mắm ớt... và rau ăn kèm như ngò gai, rau mùi, rau húng, dùng nóng cho hương vị đặc biệt, khó quên.

Những tô phở nghi nghút khói là thứ nhiều người dân thủ đô mong ngóng trong những ngày giãn cách xã hội. Ảnh: Phạm Thắng.

Ba miền ẩm thực làm nên văn hóa Việt, không thể bỏ qua miền Trung. Một trong các món ngon miền Trung làm say lòng biết bao tín đồ ẩm thực cả nước, được điểm mặt gọi tên suốt những ngày giãn cách kéo dài là bún bò Huế.

Một tô bún bò chuẩn vị Huế gồm sợi bún, thịt bò, tiết heo, chả cua và nước dùng. Để sợi bún có độ dai vừa phải, người nấu cần pha bột gạo và bột lọc theo tỷ lệ phù hợp. Thịt bò được chọn là phần bắp chân trước, nạm bò hoặc bắp hoa màu đỏ tươi, mỡ bò màu vàng nhạt.

Chả cua làm từ gạch và thịt cua xay nhuyễn với vị béo, bùi tự nhiên. Nước dùng được ninh từ xương ống bò nên có vị ngọt đậm đà. Tô bún có sắc cam của dầu điều, sắc nâu của thịt bò, tiết lợn và sắc xanh của hành, mùi, thêm chút giá đỗ thanh mát, với đủ vị cay, ngọt, bùi là thứ khiến mỗi tín đồ ẩm thực “xiêu lòng”.

Tô bún bò Huế khiến mọi tín đồ ẩm thực “xiêu lòng”. Ảnh: Thảo Ly.

Chia sẻ về cơn “nghiền” các món truyền thống sau chuỗi ngày giãn cách, Hà My cho biết mình thèm thưởng thức món ngon là một phần. Phần khác, cô thèm cảm giác gặp gỡ, tương tác cùng mọi người, hay đơn giản là được trở lại nhịp sinh hoạt xưa, ăn những thức mình muốn, lê la các hàng quán mình thích. “Với tôi, ẩm thực cũng như một thứ ngôn ngữ đặc biệt của cuộc sống vậy, như cách tôi hoài niệm hay trải nghiệm các giá trị truyền thống”, Hà My chia sẻ.

Thành phố đã mở cửa, nhưng dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nên My cùng bạn bè chỉ đôi khi tụ tập trong các dịp đặc biệt, còn phần lớn thời gian cô vẫn nấu ăn tại nhà để đảm bảo an toàn. Hà My cho biết, suốt nhiều tháng giãn cách hay cho đến bây giờ, cô vẫn “chữa nghiền” ẩm thực truyền thống bằng các sản phẩm ăn liền của VIFON.

Đa dạng sản phẩm từ phở đến mì, bún… tiện lợi dễ sử dụng mà vẫn mang đậm hương vị thơm ngon đặc trưng, Hà My cho biết cô đi từ cảm xúc tò mò đến bất ngờ, thích thú và “nghiền” luôn hủ tiếu Nam Vang hay phở bò của VIFON. “Tôi thường mua các sản phẩm thuộc dòng Hoàng Gia của VIFON do có gói thịt thật, cảm thấy bữa ăn dinh dưỡng hơn nhiều. Phở bò Hoàng Gia có hương thơm tự nhiên, vị ngon chuẩn Việt, ăn một gói vẫn chưa thấy đã ‘nghiền’”, Hà My nói thêm.

VIFON mang đến đa dạng sản phẩm với hương vị đặc trưng khắp 3 miền.

Gần 6 thập kỷ miệt mài nghiên cứu, sáng tạo, thổi hồn cho ẩm thực truyền thống Việt Nam, VIFON gặt hái nhiều thành công trong việc chinh phục người dùng trong nước và quốc tế. Hành trình “mang chuông đánh xứ người” với 1 tỷ sản phẩm mang nhãn hiệu VIFON được xuất khẩu cho thấy, doanh nghiệp đang có hướng đi đúng trong việc lưu giữ và quảng bá “vị ngon món Việt”.