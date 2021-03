Loạt ‘Jumanji’ của The Rock sẽ có phần tiếp theo

Nhà sản xuất của loạt phim ăn khách “Jumanji” cho biết ê-kíp sẽ sớm đưa thương hiệu bom tấn trở lại với khán giả.

Theo Comic Book, nhà sản xuất và dàn diễn viên của Jumanji đang thảo luận để phát triển phần phim tiếp theo về cuộc phiêu lưu của nhóm bạn trẻ.

Hiram Garcia, chủ tịch của Seven Bucks Productions, cho biết nhà sản xuất đã có kế hoạch phát triển phần bốn, tiếp nối nội dung Jumanji: The Next Level (2019).

"Chúng tôi đã có ý tưởng lớn cho bộ phim Jumanji tiếp theo, nhưng chưa thể tiết lộ nhiều thông tin hơn. Thực tế, chúng tôi vẫn đang thảo luận về vấn đề này", ông nói.

Cuộc phiêu lưu hài hước của bộ tứ trong Jumanji sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Thời gian qua, thương hiệu Jumanji phát triển với thêm hai phần phim Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) và Jumanji: The Next Level (2019). Hai dự án là sự kế thừa trực tiếp từ tác phẩm Jumanji của Robin Williams phát hành từ năm 1995.

Dàn diễn viên chính xuất hiện trong hai phần phim gần nhất gồm Dwayne "The Rock" Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan và Jack Black.

Trong Jumanji: The Next Level (2019), sau khi thoát khỏi trò chơi sinh tồn, các bạn trẻ quyết định trở lại cuộc sống bình thường và để trò chơi lại phía sau.

Tuy nhiên, Fridge, Bethany, Martha và Alex buộc phải quay lại trò chơi sau khi Spencer bị mắc kẹt bên trong, đồng thời đưa ông nội của Spencer là Eddie (Danny DeVito) và người bạn cũ Milo (Danny Glover) cùng đi với họ.