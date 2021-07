Loạt dự án bất động sản tê liệt tại Rạch Chiếc

Cách đó không xa, dự án Him Lam Phú An do chủ đầu tư Him Lam phát triển cũng đã đón cư dân về sinh sống từ cuối năm 2018 nhưng đến nay chủ của 1.092 căn hộ vẫn chưa được cấp sổ hồng. Công ty CP kinh doanh địa ốc Him Lam chưa thể hoàn thiện sổ hồng cho cư dân vì bị gặp vấn đề trong vấn đề nộp tiền sử dụng đất.