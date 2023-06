Loạt dự án bất động sản hạng sang ở Thủ Thiêm sắp đi vào hoạt động

Đối diện 2 phân khu The Galleria Residence và The Crest Residence là The Opera Residence. Nằm trên lô đất 1,1 ha, phân khu này có quy mô gồm 3 tầng hầm, 5 khối đế và 2 tòa tháp cao 20 tầng, dự kiến cung cấp thêm 646 căn hộ cho khu vực Thủ Thiêm. Hiện The Opera Residence đã được cất nóc. Phía bên dưới hai tòa tháp, công nhân đang dần tháo dàn giáo bao che để lắp hệ thống kính, theo mục tiêu bàn giao vào cuối năm nay.