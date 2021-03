Loạt chi tiết thú vị trong ‘Liên minh Công lý’ của Zack Snyder

Diana Prince lần đầu được gọi là Wonder Woman: Tuy đã sở hữu đến hai tựa phim riêng, nhưng Diana (Gal Gadot) chưa một lần được gọi là Wonder Woman. Cái tên chính thức được The Flash (Ezra Miller) thốt lên trong lúc nhóm đang khai quật mộ chôn Clark Kent/Superman (Henry Cavill).