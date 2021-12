Loạt câu hỏi từ trailer ‘Doctor Strange 2’

Ngày 23/12, trailer đầu tiên cho “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” đã được Marvel Studios tung lên mạng. Đoạn phim ẩn chứa nhiều tình tiết thú vị.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness là tác phẩm thứ hai xoay quanh nhân vật phù thủy tối thượng Stephen Strange (Benedict Cumberbatch). Phim do Sam Raimi - đạo diễn ba phần phim Spider-Man có Tobey Maguire thủ vai chính - thực hiện. Tác phẩm dự kiến ra rạp từ ngày 6/5/2022.

Trailer đầu tiên của Doctor Strange in the Multiverse of Madness đã được tung ra vào 23/12. Đẹp mắt và đầy bí ẩn, đoạn giới thiệu mang đến cái nhìn đầu tiên về đa vũ trụ hỗn loạn Marvel. Theo Collider, trailer khiến người hâm mộ nảy sinh thêm nhiều thắc mắc hơn là mang lại cho họ câu trả lời.

Tình duyên của Strange sẽ đi về đâu?

Hình ảnh Strange phản chiếu qua mặt kính đồng hồ vỡ nát xuất hiện ở những giây đầu trailer nhiều khả năng là chi tiết gợi nhắc quá khứ của vị bác sĩ. Đây có thể là món đồ thuộc bộ sưu tập đồng hồ đồ sộ của Strange khi còn hành nghề bác sĩ.

Tình trạng vỡ nát, kèm bóng áo trắng của Strange phản chiếu trên mặt kính gợi ý đây có thể là món trang sức anh từng đeo trong vụ tai nạn giao thông đầu Doctor Strange (2016). Không chỉ mất đi đôi tay phẫu thuật điêu luyện, tai nạn còn khiến anh và Christine Palmer (Rachel McAdams) trở nên xa xách.

Trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness hé lộ chuyện tình duyên của Stephen Strange và Christine sẽ chẳng diễn ra suôn sẻ.

Trong một cảnh phim phủ màu hổ phách ấm áp, Strange chứng kiến Christine Palmer mặc váy cô dâu tiến vào lễ đường. Tuy nhiên, chú rể lại là Nicodemus West (Michael Stuhlbarg), đồng nghiệp của họ. Sau cùng, Strange đã phải buông tay Christine. Các đường nứt chằng chịt trên mặt kính không chỉ thông báo về quá khứ sóng gió của món đồ. Nó ẩn dụ việc cuộc đời cũ của Strange đã mãi mãi khép lại, không thể sửa chữa. Bên cạnh đó, vết nứt cũng ngầm ám chỉ dòng thời gian bị phân nhánh.

Nhưng Christine xa rời Strange không đồng nghĩa với việc cô được an toàn. Trong đa vũ trụ, số phận nữ bác sĩ lúc nào cũng như chuông treo chỉ mành. Bởi theo những gì TV series What If?... tiết lộ, cái chết của cô là mốc sự kiện cố định của mọi dòng thời gian. Nếu cố cưỡng lại kết cục này, cả vũ trụ sẽ sụp đổ.

Tuân theo thứ tự trước sau của các sự kiện được trình bày trong trailer phim, có thể tạm suy luận Strange đã tìm thấy chiếc đồng hồ vỡ mặt khi chuẩn bị trang phục đến dự lễ cưới của Christine. Món đồ cũ hẳn khiến vị siêu anh hùng cảm thấy thoáng chút cay đắng bẽ bàng.

Cộng sự mới của Strange gồm những ai?

Trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness giới thiệu với khán giả America Chavez (Xochitl Gomez). Cô là phụ nữ mặc áo khoác thêu hình ngôi sao thoắt ẩn thoắt hiện giữa các cảnh phim. Đây là siêu anh hùng có khả năng đóng, mở cánh cửa kết nối các chiều không gian.

Chưa rõ năng lực của Chavez được phát huy đến đâu trong lần xuất hiện đầu tiên trên màn ảnh. Tuy nhiên, cô có vẻ vẫn gặp khó khăn trong việc bắt kịp tốc độ của trận chiến. Không dưới một lần, Strange phải ra tay trợ giúp, cứu mạng người đồng đội trẻ tuổi giữa đường tơ kẽ tóc.

Doctor Strange và Scarlet Witch hợp tác trong trận chiến mới.

Để xây dựng lực lượng, Strange đã tới một vườn cây ăn quả rộng mênh mông, bạt ngàn hoa trắng để gặp Wanda (Elizabeth Olsen). Wanda nói với Strange mình đã “phạm sai lầm và khiến nhiều người bị hại”, nhưng vị phù thủy tối thượng chỉ đáp "Tôi không đến đây để nói chuyện Westview".

Bên cạnh băn khoăn về việc mảnh đất hai người đang đứng thuộc sở hữu của Wanda hay chỉ là ảo ảnh do nữ phù thủy tạo nên, khán giả tiếp tục đặt câu hỏi “chúng tôi” trong câu nói “Chúng tôi cần sự giúp đỡ từ cô” của Strange ám chỉ ai. Đó là anh và Wong (Benedict Wong), anh và America hay còn ai khác nữa?

Trong cảnh phim tiếp theo, Strange đang đứng ở thềm cánh cửa dẫn sang chiều không gian khác. Sau lưng anh là hai cô gái. Một người là America Chavez nhưng người còn lại vẫn chưa rõ danh tính. Cô gái này có mái tóc màu hung đỏ, mặc bộ đồ bó sát xanh xám. Nơi họ sắp bước vào có thể là Nexus - vùng trung gian kết nối các thực tại từng được nhắc đến trong Loki.

Strange sẽ chống lại thế lực xấu xa nào?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness cũng hé lộ sự trở lại của Mordo (Chiwetel Ejiofor), người huynh đệ biến chất của Strange từng xuất hiện trong phần phim năm 2016. Mordo coi Strange là mối hiểm nguy lớn nhất với vũ trụ và cần bị ngăn chặn.

Trailer phim có một khoảnh khắc ngắn ngủi ghi lại cảnh Mordo (Chiwetel Ejiofor) vung kiếm về phía một kẻ lạ mặt đang bị còng tay, nhiều khả năng đến từ chiều không gian khác. Bộ trang phục của kẻ lạ mặt có màu lam tối.

Dựa trên tạo hình của các nhân vật trong bộ đồ chơi ăn theo Doctor Strange in the Multiverse of Madness từng được công bố, đây là màu sắc trang phục của phiên bản Strange ác quỷ. Strange Supreme đã có màn xuất hiện gây ngỡ ngàng trong cảnh kết trailer.

Sự xuất hiện của Strange Supreme là điểm nhấn của toàn bộ trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Rất có thể bằng cách nào đó Strange Supreme đã bị TVA bắt giữ. Mordo đã tới, kịp thời giải thoát cho gã phù thủy hắc ám. Động tác vung kiếm ta thấy trên màn ảnh có thể nhằm chém đứt còng tay thay vì một đòn tấn công đoạt mạng.

Phiên bản Strange Supreme từng được giới thiệu trên màn ảnh lần đầu tiên trong TV series What If?... lên sóng hồi giữa năm. Trong chùm phim, phiên bản Strange này đã hấp thu sức mạnh hắc ám và ngày càng lún sâu vào tội ác trong nỗ lực cứu mạng Christine.

Gã từng là thủ lĩnh không chính thức của liên minh siêu anh hùng đa vũ trụ trong trận chiến chống Ultron. Sau trận chiến, The Watcher đưa Strange Supreme trở lại chiều không gian đang dần tan biến của mình. Sự xuất hiện của Strange Supreme đã kéo gần vũ trụ hoạt hình What If?... với màn ảnh rộng.

Trong đại cảnh chiến đấu tại New York, người xem thấy Strange chống lại Shuma-Gorath - con quái vật một mắt tựa bạch tuộc khổng lồ. Doctor Strange đã sử dụng phép thuật tạo thành lưỡi đao chém đôi chiếc xe buýt Shuma-Gorath ném vào mình. Shuma-Gorath có thể mới là mảnh ghép đầu tiên trong "vũ trụ điện loạn" mà bộ phim còn che giấu.