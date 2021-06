Loạt bom tấn ra mắt mùa phim hè 2021

The Conjuring: The Devil Made Me Do It: Trong phần ba của thương hiệu kinh dị The Conjuring, Patrick Wilson và Vera Farmiga sẽ trở lại trong vai cặp vợ chồng nhà Warren với sứ mệnh trừ tà cứu người. Nội dung phim dựa trên vụ giết người có thật của Arne Cheyenne Johnson. Trước tòa, Johnson khẳng định tội ác mình gây ra là do bị ma xui qủy khiến. Ảnh: Warner Bros..