Loa thông minh Olli Maika - mảnh ghép hoàn thiện ngôi nhà hiện đại

Với việc vận hành hoàn toàn tiếng Việt, loa thông minh Olli Maika giúp người dùng mọi lứa tuổi làm chủ nhà thông minh dễ dàng hơn.

Dưới đây là những ưu điểm của loa thông minh Olli Maika - sản phẩm do đội ngũ người Việt thiết kế, hướng đến đối tượng người dùng công nghệ trong nước.

Phù hợp xu hướng xây dựng nhà thông minh

Những năm gần đây, nhà thông minh (smarthome) dần trở nên phổ biến với nhiều gia đình Việt. Đây là hệ sinh thái gồm các thiết bị, cảm biến và phụ kiện công nghệ được kết nối. Chúng hoạt động đồng bộ dựa trên những câu lệnh và dữ liệu từ ứng dụng điện thoại, máy tính bảng hay trợ lý ảo.

Khái niệm nhà thông minh dần trở nên quen thuộc.

Theo thống kê tháng 1/2021 của We Are Social, Việt Nam có 2,02 triệu gia đình sử dụng nhà thông minh. Thị trường cả nước ước đạt 123 triệu USD , tốc độ tăng trưởng 54,4% so với năm 2019.

Dù có tiềm năng phát triển lớn, bức tranh nhà thông minh tại Việt Nam vẫn chưa hoàn thiện, khi phần lớn được điều khiển qua “cú chạm” trên ứng dụng điện thoại, máy tính bảng hay bằng giọng nói tiếng Anh, tiếng Trung... với các trợ lý ảo nước ngoài. Do đó, nhu cầu trợ lý ảo tiếng Việt để mọi thành viên trong gia đình đều sử dụng được trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Ra mắt thị trường từ tháng 4, loa thông minh Olli Maika được cộng đồng smarthome trong nước chú ý khi tích hợp trợ lý ảo điều khiển các thiết bị điện trong nhà hoàn toàn bằng tiếng Việt. Với sự trợ giúp của chiếc loa thông minh này, hệ thống smarthome sẽ càng thêm tiện dụng, đem lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Vận hành hoàn toàn bằng tiếng Việt

Được đầu tư nghiên cứu 100% bởi người Việt và phát triển dành riêng cho người Việt, loa thông minh Olli Maika nhận diện tốt giọng nói hai miền Bắc - Nam. Sản phẩm được đội ngũ Công ty Olli Technology (gọi tắt là Olli) liên tục cải tiến, cập nhật về năng lực ngôn ngữ theo thời gian.

Phản hồi giao tiếp của loa được cộng đồng người dùng đánh giá là tự nhiên, đem lại cảm giác thân thiện và gần gũi. Khi có loa thông minh Olli Maika, việc bật/tắt, điều chỉnh các thiết bị điện trong nhà cũng trở nên dễ dàng hơn, với các câu lệnh đơn giản như "Maika ơi, giảm nhiệt độ máy lạnh xuống 3 độ", "Maika ơi, mở đèn phòng khách", "Maika ơi, đóng rèm"...

Thông qua việc điều khiển hoàn toàn bằng tiếng Việt, sản phẩm mở ra cánh cửa công nghệ cho tất cả người dùng. Nhờ đó, không phân biệt độ tuổi, khả năng ngoại ngữ, nơi sinh sống…, mọi gia đình Việt đều có thể dễ dàng làm chủ ngôi nhà thông minh của mình.

Loa Olli Maika sẽ là mảnh ghép sáng giá trong hệ sinh thái nhà thông minh tại Việt Nam.

Thiết lập phản hồi theo ngữ cảnh

Ngoài điều khiển các thiết bị riêng lẻ, người dùng có thể cài đặt ngữ cảnh smarthome trên loa. Với một câu lệnh duy nhất, không gian mong muốn của chủ nhà sẽ lập tức được mở ra.

Chẳng hạn, chủ nhà sẽ dùng câu lệnh “Maika ơi, tôi về nhà rồi” để loa bật đèn, mở máy lạnh cùng lời chào đón: “Chào mừng anh chị về nhà, nhớ rửa tay bằng nước sát khuẩn để bảo vệ sức khỏe”.

Với ngữ cảnh “Maika ơi, chúc ngủ ngon”, loa sẽ thực hiện loạt thao tác: Tắt đèn phòng, bật đèn ngủ, kéo rèm cửa. Câu phản hồi của Olli Maika khi thực hiện tất cả tác vụ trên là “Bạn đã vất vả cả ngày rồi, Maika chúc bạn ngủ ngon”.

Trong tương lai, trợ lý ảo Maika còn có thể tối ưu hoạt động theo sở thích và hành vi, chủ động đưa ra các lời khuyên hay cảnh báo hữu ích cho người dùng.

Các thành viên trong gia đình có thể thiết lập phản hồi cho từng ngữ cảnh theo sở thích.

Hiện tại, các hệ thống smarthome của Điện Quang, Tuya Smart, Acis, Goman và Homegy đều có thể kết nối với loa Olli Maika. Trong thời gian tới, danh sách này sẽ được mở rộng, đem lại cho người dùng thêm nhiều lựa chọn để tận hưởng không gian sống hiện đại, tiện nghi.