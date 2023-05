Lộ ngày ra mắt thế hệ Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Fold5 và Z Flip5 có thể được ra mắt tại sự kiện Unpacked vào cuối tháng 7, sớm hơn 2 tuần so với thời gian dự kiến ban đầu.

Galaxy Z Fold 5 và Z Flip 5 có thể được ra mắt vào cuối tháng 7. Ảnh: Future.

Chỉ vài tháng sau khi Samsung Galaxy S23 ra mắt, công chúng đã chuẩn bị đến với sự kiện lớn thứ hai của công ty trong năm 2023. Samsung dự kiến sẽ làm mới bộ đôi Galaxy Z của mình với một số nâng cấp đáng kể về thiết kế lẫn phần cứng.

Trong đó, bộ đôi smartphone gập mới có thể được ra mắt sớm hơn kế hoạch sau khi một nguồn tin tại Hàn Quốc tiết lộ sự kiện Galaxy Unpacked thứ hai trong năm sẽ diễn ra vào ngày 26/7. Đây là khoảng thời gian sớm hơn 2 tuần so với lịch trình thông thường của Samsung.

Theo Android Police, Max Jambor, một người chuyên rò rỉ thông tin về Samsung, cũng đã chứng thực thông tin trên. Sau khi trình làng vào cuối tháng 7, bộ đôi điện thoại gập mới có thể lên kệ vào ngày 11/8.

Ngoài ra, có tin đồn rằng Samsung muốn tối ưu lượng chip xuất kho để đáp ứng các mục tiêu doanh thu trong quý III/2023. Đây là lý do giải thích cho hành động công ty tung ra loạt sản phẩm trước thời gian thông thường.

Sự kiện Galaxy Unpacked lần này sẽ diễn ra tại Hàn Quốc thay vì Mỹ hay Châu Âu như những lần trước đó. Song, sự thay đổi nhỏ về công tác tổ chức không có ý nghĩa nhiều đối với tính quốc tế của 2 chiếc smartphone.

Gần đây, Galaxy Z Fold 5 và Z Flip 5 đã xuất hiện rộng rãi trong nhiều rò rỉ và tin đồn. Một thay đổi đáng chú ý là thiết kế bản lề của Galaxy Z Fold 5 dường như lớn hơn. Ngoài ra, cơ chế mới tương tự như trên Pixel Fold của Google cho phép điện thoại đóng hoàn toàn mà không để lại khoảng trống giữa hai nửa.

Theo Android Police, những thay đổi thiết kế của 2 smartphone gập mới sẽ làm cho điện thoại nhẹ và mỏng hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Trong khi đó, Galaxy Z Flip 5 có thể sở hữu màn hình phụ mới lớn hơn. Nó không chỉ cho phép người dùng làm được nhiều việc hơn, mà còn “mượn” tính năng Always On Display từ iPhone 14 Pro.

Cả 2 thiết bị gập đều được trang bị Snapdragon 8 Gen 2, giống với nhiều flagship Android khác. Tại sự kiện vào tháng 7, Samsung có thể ra mắt thêm Galaxy Watch 6, dự kiến nâng cấp lên bộ vi xử lý hiện đại hơn.