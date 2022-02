Lo ngại bộ phim chất lượng trung bình đoạt giải Oscar 2022

“Army of the Dead”, “Cinderella” và “Minamata” đang là các tựa phim dẫn đầu danh sách bình chọn tác phẩm được khán giả yêu thích tại Oscar 2022.

Nhằm tạo sự đột phá cho đêm trao giải Oscar lần thứ 94, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) đã bắt tay với mạng xã hội Twitter xây dựng thêm các hạng mục dành cho khán giả bình chọn. Từ ngày 14/2 tới 3/3, người dùng mạng xã hội có cơ hội bình chọn cho bộ phim mình yêu thích đã phát hành trong năm 2021 bằng hashtag #OscarsFanFavorite.

Tác phẩm có lượt bình chọn cao nhất sẽ được nhắc tên trong lễ trao giải Oscar truyền hình trực tiếp ngày 27/3. Theo Deadline, 10 ngày từ thời điểm cuộc bình chọn bắt đầu, cuộc đua phim được khán giả yêu thích nhất đang là cuộc chạy đua giữa Army of the Dead, Cinderella và Minamata.

Zack Snyder hai lần dẫn đầu cuộc bình chọn

Ngày 23/2, The Independent đưa tin đạo diễn Zack Snyder đã kêu gọi người hâm mộ bình chọn cho phim xác sống lấy đề tài trộm cướp Army of the Dead tại Oscar 2022.

Bài đăng của Zack Snyder nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ cộng đồng người hâm mộ. “Thần tượng đã có lời! Chúng ta phải chiến thắng”, một người hâm mộ viết.

Cả Army of the Dead và Zack Snyder’s Justice League của Zack Snyder đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.

Sau bài đăng của Snyder, Army of the Dead đã nhanh chóng trở thành từ khóa thịnh hành. Theo thống kê từ fanpage Make Man of Tomorrow Campaign, số bình chọn cho Army of the Dead trong 24 tiếng qua là 34.800 lượt, bỏ xa tác phẩm Cinderella (15.600 lượt).

Cuối tuần trước, theo Deadline, tác phẩm Zack Snyder’s Justice League của nhà làm phim, phát hành hồi tháng 3/2021, đang dẫn đầu cuộc bình chọn phim được khán giả yêu thích tại Oscar 2022. Tuy nhiên, phim được xác nhận không đủ điều kiện tranh giải. Bộ phim siêu anh hùng với độ dài 4 tiếng chỉ được coi là một bản dựng khác của Justice League (2017).

Army of the Dead do Snyder đạo diễn, được phát hành trên nền tảng xem video trực tuyến từ 21/5/2021. Tác phẩm đánh dấu cái bắt tay của vị đạo diễn tài danh với nền tảng Netflix, mở ra một vũ trụ xác sống đầy hứa hẹn trên màn ảnh. Tuy nhiên, phim không được giới phê bình đón nhận nồng nhiệt, có 67% phản hồi tích cực trên Rotten Tomatoes.

Oscar cho Cinderella?

Dù số lượng bình chọn cho Army of the Dead đang gia tăng nhanh chóng, theo thống kê của New York Post ngày 22/2, phim vẫn xếp sau Cinderella. Tổng lượng bình chọn cho phim kể từ 14/2 đến nay là hơn 50.000 lượt trong khi Army of the Dead là hơn 40.000 lượt. Cinderella vẫn là tác phẩm dẫn đầu cuộc đua bình chọn phim được khán giả yêu thích tại Oscar 2022 suốt một tuần qua.

Theo Deadline, khán giả bình chọn cho Cinderella chủ yếu thuộc cộng đồng người hâm mộ nữ chính - giọng ca Camila Cabello. Bộ phim do nền tảng trực tuyến Amazon phát hành, thuộc thể loại ca vũ kịch.

Khi ra mắt, tác phẩm lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích cùng tên không được cả khán giả đại chúng lẫn giới phê bình đón nhận. Trên Rotten Tomatoes, chỉ 60% khán giả và 43% số cây bút phê bình nhận xét tích cực về phim. Khả năng thành công của Cinderella thấp tới độ Sony Pictures đã bán đứt phim cho nền tảng trực tuyến Amazon thay vì phát hành tại rạp.

Nhiều cây bút lo ngại trước khả năng bộ phim chất lượng trung bình của Camila Cabello sẽ giành Oscar.

Một cái tên đáng chú ý khác trong cuộc cạnh tranh là Minamata với Johnny Depp trong vai chính. Bộ phim nhiều lần bị lùi lịch phát hành và nhanh chóng chìm vào quên lãng khi ra mắt - chủ yếu vì ảnh hưởng gián tiếp từ bê bối đời tư của Depp. Tuy nhiên, cộng đồng người hâm mộ tài tử đã chung tay bỏ phiếu cho bộ phim, dùng nó như món quà dành tặng thần tượng.

Diễn biến cuộc bình chọn #OscarsFanFavorite trong tuần qua đã khiến nhiều cây bút băn khoăn về chất lượng tác phẩm đoạt giải. Ngày 22/2, tờ Vanity Fair đăng tải một bài viết với nhan đề Chúc mừng, những kẻ điên khùng: Cinderella có thể chiến thắng đường đua #OscarsFanFavorite (Congrats, You Maniacs: Cinderella Could Win #OscarsFanFavorite Race). Tờ New York Post cũng không bỏ qua cơ hội mỉa mai với bài viết Nỗ lực lấy lòng giới trẻ thảm hại của Oscar: Cinderella hoặc Army of the Dead có thể giành chiến thắng (Oscars pathetic youth grab: Cinderella or Army of the Dead could win).

Deadline dẫn lời một trong những khán giả lâu năm của Oscar, đồng thời là người tham gia bình chọn: “Tôi đang cố nhớ lại một nước đi nào đó ngu ngốc hơn từ Oscar. Tất nhiên họ đã phạm cả trăm sai lầm. Nhưng không cái dại nào sánh được với quyết định này”.

Một khán giả lâu năm khác của Oscar chia sẻ: “Rồi tiếp theo sẽ là gì? Oscar cho nụ hôn màn ảnh đẹp nhất à? Tôi bắt đầu chán Oscar rồi đó”.