Lỗ hổng trong ‘Fantastic Beasts 3’

Người hâm mộ “Harry Potter” phàn nàn về tình tiết bất hợp lý trong nội dung tác phẩm “Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore” vừa ra mắt.

The Independent đưa tin trên mạng xã hội, nhiều khán giả là người hâm mộ lâu năm của vũ trụ phù thủy Harry Potter đã chỉ ra lỗ hổng tình tiết lớn trong nội dung Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. Đây là phần thứ ba thuộc thương hiệu phim tiền truyện của Harry Potter, lấy bối cảnh thế giới phù thủy vào giai đoạn trước thềm Thế Chiến II.

The Secrets of Dumbledore không chỉ giới thiệu với khán giả nhà sinh vật học huyền bí Newt Scamander (Eddie Redmayne), phiên bản trung niên của thầy Albus Dumbledore (Jude Law) và phù thủy hắc ám Gellert Grindelwald (Mad Mikkelsen) mà còn đưa họ trở lại ngôi trường pháp thuật Hogwarts trứ danh. Tại đây, phim tiếp tục giới thiệu với khán giả phiên bản trẻ tuổi của giáo sư Minerva McGonagall.

Trong chùm phim chính truyện, thủ vai cô McGonagall là nữ diễn viên Maggie Smith. Bà đảm nhận vai diễn trong tám phần phim, tức từ năm 67 tuổi đến năm 77 tuổi. Trong bộ phim vừa ra mắt, phiên bản giáo sư McGonagall khi trẻ do Fiona Glascott thủ vai khi đang ở cuối độ tuổi 30.

Nhân vật giáo sư McGonagall do bà Maggie Smith thủ vai trong chính truyện Harry Potter. Ảnh: WB.

Như đã đề cập trước đó, bối cảnh chính của Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore là thế giới phù thủy thập niên 1930, hay sáu thập kỷ trước khi chú bé Harry Potter nhận thư cú từ Hogwarts và được bác Hagrid đến tận nhà đón đi nhập học. Điều này đồng nghĩa vào thời điểm Harry Potter and the Philosopher’s Stone bắt đầu, bà đã gần 100 tuổi.

Chi tiết khiến fan ruột của vũ trụ phù thủy không khỏi bối rối. Bởi theo thông tin được đăng tải trên website chính thức của vũ trụ Harry Potter có tên WizardingWorld.com, ngày sinh của giáo sư McGonagall được xác nhận là 4/10/1935. Điều này đã tạo ra sự vênh lệch thời gian lớn giữa The Secrets of Dumbledore và chính truyện Harry Potter.

Nếu chiếu theo mốc thời gian này, thời điểm Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore diễn ra, bà McGonagall mới là thiếu nhi, thậm chí nhũ nhi thay vì một phụ nữ trưởng thành có thâm niên giảng dạy tại Hogwarts. Biện minh hợp lý duy nhất cho tình huống (nhưng tất nhiên sẽ phá hỏng mạch hoài cổ của tác phẩm) là hai giáo sư McGonagall này không phải cùng một người.

Lỗ hổng tình tiết khiến nhiều người hâm mộ Harry Potter không giấu được bức xúc. Một người viết trên Twitter: “Làm thế nào cô Minerva McGonagall lại xuất hiện trong loạt Fantastic Beasts được? Cái dòng thời gian gì vậy?”. Người dùng khác đặt câu hỏi: “Fantastic Beasts 3 hay đấy. Nhưng lỗ hổng tình tiết liên quan đến cô McGonagall sẽ được giải thích hay ngay từ đầu đây đã là khác biệt giữa phim và truyện?”.

Ngoài chi tiết giáo sư McGonagall xuất hiện, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore còn nhiều chi tiết gợi nhắc đến loạt Harry Potter như Phòng Yêu cầu, trò láu cá của đám học sinh Slytherine, câu thoại “30 điểm cho nhà Hufflepuff” của thầy Dumbledore, sự xuất hiện của gia tinh… Phim còn đẩy cảm giác hoài niệm lên cao trào bằng việc sử dụng lại nhiều góc máy cũng như bản nhạc phim từ thương hiệu Harry Potter kinh điển.