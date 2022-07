Lộ diện quán quân Trại hè Kỹ năng Tương lai New Zealand 2022

Sân chơi Trại hè Kỹ năng Tương lai New Zealand 2022 mở ra cơ hội tìm hiểu và khơi gợi niềm đam mê lập trình từ sớm cho các bạn trẻ Việt Nam tài năng.

Việc tiếp cận các môn học về máy tính, công nghệ hay lập trình từ nhỏ giúp học sinh làm quen với khoa học công nghệ từ sớm và sở hữu tư duy tính toán để giải quyết vấn đề một cách logic, mạch lạc hơn.

Hơn 300 thí sinh và 67 đội tham gia

Một bộ môn tưởng chừng “khó nhằn” và “khô khan” như lập trình lại thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ độ tuổi 12-16 tại Việt Nam trong mùa hè này. Là sân chơi mới mẻ dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 10, Trại hè Kỹ năng Tương lai New Zealand 2022 (Future Skills Camp) do Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) phối hợp cùng Code Avengers - công ty công nghệ giáo dục hàng đầu New Zealand - tổ chức đã khép lại vào cuối tháng 6 vừa qua.

Hành trình Trại hè Kỹ năng Tương lai New Zealand của học sinh Việt Trải qua hơn 2 tháng tham dự trại hè, 335 trại viên từ 67 đội đã có cơ hội tìm hiểu thêm về lĩnh vực lập trình, cũng như giao lưu, trau dồi cùng bạn bè quốc tế.

Chương trình tạo cơ hội để các bạn trẻ được tiếp cận với lập trình theo hướng thú vị, nhưng rất thực tế và mang tính ứng dụng cao. 20 nhóm xuất sắc đã được đội ngũ giáo viên từ Code Avengers hướng dẫn thực hành về lập trình trong các ngày huấn luyện (Camp) diễn ra ở cả TP.HCM, Hà Nội.

Tham dự trại hè, các em cũng được trau dồi khả năng tiếng Anh và khám phá thêm góc nhìn mới, tạo ra sản phẩm lập trình của riêng mình cùng nhiều hoạt động thú vị khác. Tất cả giúp khơi nguồn cảm hứng, đam mê của học sinh với bộ môn lập trình nói riêng, lĩnh vực khoa học máy tính nói chung.

Ông Ben Burrowes - Giám đốc vùng châu Á, ENZ - nhận xét: “Khi mọi thứ trở nên tự động hóa, khoa học máy tính sẽ được phổ biến và áp dụng rộng rãi cho nhiều ngành nghề, lĩnh vực trong tương lai. Do đó, việc trang bị kiến thức lập trình trong chương trình từ sớm là bước đệm quan trọng giúp học sinh Việt Nam tiếp thu công nghệ kỹ thuật hiện đại, đồng thời phát triển tư duy sáng tạo trong tương lai”.

Những kỷ niệm khó quên

Chương trình cũng để lại những kỷ niệm khó quên cho các bạn học sinh khắp mọi miền đất nước. 5 thành viên nhí đội Enterprise12 - quán quân trại hè - cùng phụ huynh đã di chuyển từ Nghệ An đến TP.HCM để tham dự lễ trao giải. Trong số các em, có thành viên lần đầu tiên được đặt chân đến TP.HCM đã không giấu được sự phấn khích và vui vẻ. Tất cả đều chỉ mới tiếp xúc với lập trình từ 6 tháng đến 1 năm nhưng đã có tư duy máy tính khá tốt và đam mê bộ môn đầy tính thử thách này.

Bé Mỹ Uyên (12 tuổi) - thành viên quán quân Enterprise12 - phấn khởi: “Tham gia trại hè và giành giải nhất như là trong mơ vậy. Từ đầu, nhóm em chỉ đặt mục tiêu thi cho vui và lấy kinh nghiệm, không ngờ lại đoạt giải cao. Em nghĩ khả năng teamwork đã giúp đội có màn thể hiện tốt trước ban giám khảo”.

“Thông qua chương trình này, bọn em mong rằng ở lứa tuổi 12 và về sau, chúng em sẽ có thêm nhiều thử thách để chinh phục, thỏa sức sáng tạo. Với thử thách xây dựng profile cho tương lai mà cuộc thi đã đề ra, nhóm chúng em đã có những định hướng cho 10 năm về sau bắt đầu từ bây giờ. Và dù các định hướng tương lai của chúng em có khác nhau, chúng em vẫn ước mơ sẽ mở được một công ty để cả 5 thành viên có thể làm việc cùng nhau.”

Chân dung quán quân New Zealand Future Skills Camp 2022. Ảnh: ENZ.

“Nhìn lại hành trình New Zealand Future Skills Camp 2022, các em đã có những trải nghiệm và học tập đáng nhớ. Tất cả thí sinh tham gia trại hè đều sở hữu tinh thần cầu thị cùng tài năng tuyệt vời. Chúng tôi mong muốn những chương trình như New Zealand Future Skills Camp sẽ dạy bạn trẻ các kỹ năng cần thiết cho tương lai như tư duy phản biện, sáng tạo và làm việc nhóm”, ông Ben Burrowes cho biết.

Bên cạnh Trại hè Kỹ năng Tương lai New Zealand, Chính phủ cùng các tổ chức giáo dục New Zealand sẽ tiếp tục hợp tác, thúc đẩy sáng kiến để tạo điều kiện giao lưu, phát triển cho học sinh hai nước. Cộng với việc New Zealand chính thức mở cửa và bắt đầu xét duyệt thị thực trở lại vào đầu tháng 8, học sinh Việt Nam sẽ có thêm cơ hội trải nghiệm chất lượng giáo dục, cuộc sống tại xứ sở kiwi để trau dồi, phát triển phẩm chất của những công dân toàn cầu tương lai.

Hệ thống giáo dục tiên tiến của New Zealand nhiều năm liền được xếp hạng có môi trường học tập thu hút du học sinh quốc tế với nhiều trường đại học và học viện thuộc top đầu thế giới. Bên cạnh đó, chiến lược giáo dục quốc tế giai đoạn 2022-2030 của New Zealand sẽ tạo bước đệm để tăng dần cả lượng lẫn chất và giá trị cho du học sinh tại quốc gia này.