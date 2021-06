Lộ diện ác nhân huyền thoại của 'Shazam! Fury of the Gods'

Những bức ảnh đầu tiên, chụp minh tinh Helen Mirren trong tạo hình ác nữ Hespera trên phim trường "Shazam! Fury of the Gods", đã được công bố.

Ngày 21/6, trang Just Jared đã công bố những hình ảnh đầu tiên của minh tinh Helen Mirren trên phim trường Shazam! Fury of the Gods. Hậu truyện của bom tấn siêu anh hùng Shazam! (2019) đang được ghi hình tại Atlanta, Mỹ.

Trong chùm ảnh, nữ diễn viên mang bộ giáp chiến binh màu cánh gián, tóc trắng cước, đầu đội vương miện. Đây là tạo hình của bà trong vai Hespera - con gái của thần Atlas, đồng thời là kẻ thù của Shazam (Zachary Levi).

Hình ảnh của minh tinh Helen Mirren và Zachary Levi trên phim trường Shazam! Fury of the Gods. Ảnh: Just Jared.

Zachary Levy, trong bộ đồ màu đỏ bắt mắt của Shazam, cũng xuất hiện cùng Helen Mirren trong các bức hình. Cùng ngày, David Sandberg, đạo diễn của Fury of the Gods, cũng công bố trên Twitter cá nhân bức ảnh chụp tạo hình chính thức của dàn siêu anh hùng xuất hiện trong hậu truyện.

Thông tin minh tinh Helen Mirren thủ vai Hespera trong Shazam! Fury of the Gods được The Hollywood Reporter tiết lộ hồi tháng 3. Tới tháng 4, đạo diễn David Sandberg xác nhận trên trang cá nhân nữ diễn viên Lucy Liu đã được chọn vào vai Kalypso, em gái của Hespera.

Bức ảnh dàn siêu anh hùng xuất hiện trong Shazam! Fury of the Gods được chính đạo diễn phim chia sẻ. Ảnh: Warner Bros..

Nhân vật cuối cùng hợp thành bộ ba ác quỷ của Fury of the Gods khả năng cao là nữ diễn viên Rachel Zegler. Zegler 16 tuổi, nổi tiếng sau khi được chọn vào vai Maria trong bộ phim West Side Story của Steven Spielberg.

Ba nữ diễn viên sẽ vào vai phiên bản hiện đại của Three Faces of Evil. Trong nguyên tác truyện tranh, nhóm nhân vật thường xuất hiện dưới dạng một con rồng có ba cái đầu tượng trưng cho Terror (Kinh hoàng), Sin (Tội lỗi) và Wickedness (Xấu xa). Three Faces of Evil là những kẻ thù xa xưa của Shazam. Vị phù thủy tối cao đã cầm tù chúng giữa những phiến đá vĩnh cửu.

Shazam! Fury of the Gods dự kiến ra rạp trong năm 2023.