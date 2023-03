Lo đàn cá sấu sổng chuồng trong công viên lớn nhất Nghệ An

Khu chuồng nuôi đàn cá sấu tại công viên trung tâm TP Vinh đã cũ kỹ, mất an toàn. Đơn vị quản lý đề xuất thả đàn cá sấu về tự nhiên hoặc di dời nơi khác song chưa thể thực hiện.

Nhiều ngày qua, người dân lo lắng khi chứng kiến khu vực nuôi 10 con cá sấu rộng khoảng 100 m2 tại Công viên trung tâm TP Vinh (Nghệ An) đã cũ kỹ. Bao quanh chuồng là lớp hàng rào lưới thép B40 cao hơn 1,5 m, hoen gỉ, nhiều vị trí rời rạc.

Người dân lo ngại việc chuồng nuôi đàn cá sấu có dấu hiệu mất an toàn sẽ tiềm ấn nguy cơ cá sấu sổng chuồng, có thể xảy ra tai nạn cho người tham quan.

Du khách tham quan công viên lo lắng vì chuồng nuôi cá sấu có dấu hiệu mất an toàn. Ảnh: H.D.

Lãnh đạo Công ty CP Trung Long (đơn vị chủ quản công viên trung tâm), cho biết đơn vị từng nuôi hàng chục loài động vật hoang dã phục vụ du khách tham quan. Sau nhiều năm, đến nay công viên chỉ còn đàn cá sấu hơn 10 con, con lớn nhất dài hơn 1,6 m.

“Khu chuồng nuôi cá sấu hiện vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. Mỗi tháng đơn vị phải bỏ hơn 10 triệu đồng mua thức ăn cho đàn cá sấu. Công ty vẫn cử nhân viên kiểm tra dọn dẹp, chăm sóc hàng ngày”, đơn vị quản lý công viên thông tin.

Đại diện đơn vị quản lý công viên cũng cho biết nhiều năm qua, công ty từng kiến nghị cơ quan chức năng tìm địa điểm phù hợp di dời, thả cá sấu về tự nhiên để chăm sóc, bảo vệ song chưa có kết quả.

Sắp tới, nếu vẫn chưa tìm được nơi để thả đàn cá sấu này về tự nhiên, đơn vị này sẽ cho sửa chữa lại vị trí chuồng nuôi có dấu hiệu mất an toàn để phục vụ du khách tham quan.

Đàn cá sấu 10 con được nuôi tại công viên. Ảnh: H.D.

Ông Lê Đại Thắng, Phó trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng - Bảo tồn thiên nhiên thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, cho biết năm 2019, Công ty CP Trung Long đề xuất xin trả toàn bộ đàn cá sấu và các loài động vật đang nuôi tại đây cho Nhà nước.

Chi cục Kiểm lâm Nghệ An sau đó liên hệ với Vườn quốc gia Pù Mát và được đơn vị này tiếp nhận một số loài động vật. Nhưng từ chối tiếp nhận đàn cá sấu vì không thuộc vùng phân bố nuôi. Ngoài ra, một số vườn quốc gia, trung tâm thuộc quản lý của Nhà nước ở các tỉnh khác cũng không đồng ý tiếp nhận đàn cá sấu trên.

“Đơn vị quản lý công viên xin được thả đàn cá sấu về tự nhiên nhưng không thể thực hiện được vì cá sấu là động vật hung dữ, Nghệ An không thuộc vùng phân bố nên không thể thả được”, ông nói.

Đại diện Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cũng cho biết có vườn thú tư nhân trên địa bàn đã đồng ý tiếp nhận đàn cá sấu với điều kiện không mất phí. Tuy nhiên, phía công viên chỉ đồng ý giao cho cơ quan Nhà nước. Do việc di dời đàn cá sấu chưa thể thực hiện nên ngành chức năng sẽ yêu cầu đơn vị quản lý khắc phục, sửa chữa các vị trí mất an toàn của chuồng nuôi.

Công viên Trung tâm TP Vinh rộng gần 26 ha. Năm 2005, công viên này bắt đầu mở cửa đón khách. Ngoài là khu vui chơi, giải trí cho người dân, khu vực này còn có hồ điều hòa rộng lớn cho thành phố. Nhiều năm trước, đơn vị quản lý công viên đã dừng bán vé vào cửa để du khách vào công viên vui chơi tự do. Tuy nhiên, một số trò chơi dịch vụ bên trong không còn hoạt động.