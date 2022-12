Lộ ảnh Toyota Innova thuần điện chạy thử nghiệm trên đường

Mặc dù vẫn chưa rõ khả năng xuất hiện bản thương mại, Toyota Innova thuần điện vẫn bị bắt gặp đang chạy thử nghiệm trên đường phố Indonesia.

Toyota Innova thuần điện được thử nghiệm trên đường phố Indonesia. Ảnh: Cartoq.

Trang tin Cartoq đăng tải những hình ảnh cho thấy Toyota Indonesia đang thử nghiệm mẫu Innova chạy điện trên đường phố nước này.

Hồi tháng 3, Toyota Innova EV Concept đã trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong khuôn khổ triển lãm Indonesia International Motor Show 2022 diễn ra tại thủ đô Jakarta.

Những hình ảnh ở thời điểm ấy gợi ý rằng mẫu Innova chạy điện dường như được phát triển từ Innova thế hệ thứ 2 vốn đang xuất hiện tại các thị trường Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia.

Mặc dù ông Anton Jimmi Suwanday, giám đốc tiếp thị của Toyota Astra Motor, khi ấy từng khẳng định sẽ không tiến hành thương mại hóa Innova thuần điện, hình ảnh chạy thử nghiệm của mẫu MPV này vẫn bị bắt gặp trên đường phố Indonesia.

Dựa trên các hình ảnh do Cartoq đăng tải, có thể thấy Toyota Innova chạy điện mang vẻ ngoài khá tương đồng phiên bản sử dụng động cơ truyền thống.

Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ nằm ở phần đầu xe, khi phần diện tích vốn là lưới tản nhiệt được làm khép kín, trong khi cản trước mang đôi chút chỉnh sửa cùng dải đèn định vị được bố trí phía dưới.

Hình ảnh phiên bản chạy điện của Toyota Innova đang được thử nghiệm trên đường phố Indonesia. Ảnh: Cartoq.

Phần thân xe của mẫu Innova chạy điện không có điểm khác biệt so với phiên bản truyền thống, ngoại trừ logo EV phía trên cổng sạc và logo mang dòng chữ Electric bố trí ở đuôi xe.

Tương tự các dòng xe hybrid của hãng ôtô Nhật Bản, logo của Innova chạy điện được bổ sung đường viền màu xanh dương. Màu sắc này cũng tạo điểm nhấn khi xuất hiện dọc thân xe và trên cụm đèn phía đầu xe.

Dựa vào những hình ảnh được công bố trước đó, Toyota Innova chạy điện sẽ sở hữu cụm đồng hồ tốc độ hoàn toàn mới với nhiều màu sắc bắt mắt hơn. Ngoài ra, những chi tiết nội thất khác như vô lăng hay màn hình giải trí trung tâm không có điểm khác biệt nào đáng chú ý.

Loạt ảnh về Toyota Innova EV từng được giới thiệu tại triển lãm Indonesia International Motor Show 2022 hồi tháng 3. Ảnh: Cartoq.

Mặc dù đã xuất hiện trên đường phố, việc Toyota Innova chạy điện có được thương mại hóa hay không vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải.

Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ thông số kỹ thuật nào của xe được tiết lộ, chẳng hạn bộ pin, động cơ điện, phạm vi hoạt động, giá bán hay ngày ra mắt.

Trong khi đó Toyota Innova thế hệ mới vừa được ra mắt thị trường Ấn Độ và Indonesia cách đây không lâu với những nâng cấp toàn diện. Đáng chú ý nhất có thể kể đến việc Innova 2023 được bổ sung tùy chọn động cơ hybrid, đồng thời loại bỏ tùy chọn động cơ diesel lẫn hộp số sàn.

Tại Indonesia, Toyota Innova có 5 phiên bản gồm G AT, G AT Hybrid, V AT, V AT Hybrid và Q AT Hybrid, giá bán 419-614 triệu Rupiah, tương đương 662,8-971 triệu đồng.