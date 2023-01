Liz (IVE) tăng cân, vóc dáng mũm mĩm

Gần đây, thành viên nhóm IVE gây chú ý bởi gương mặt tròn trịa cùng thân hình mũm mĩm.

Ngày 29/1, tờ Insight đưa tin ngoại hình thành viên Liz (IVE) trở thành chủ đề bàn luận của cộng đồng mạng. Khán giả cho rằng nữ thần tượng đã tăng cân đáng kể so với thời điểm ra mắt.

Khi IVE quảng bá ca khúc Eleven, Liz được đánh giá là một trong những thành viên nổi bật với chiều cao 1,69m lý tưởng, đôi chân dài thẳng tắp cùng gương mặt thon gọn. Tuy nhiên, trong lần xuất hiện trước công chúng gần đây, nữ ca sĩ lộ dấu hiệu tăng cân rõ rệt.

Tại thảm đỏ Seoul Music Awards tối 19/1, Liz gây chú ý bởi gương mặt tròn trịa và vóc dáng có phần mũm mĩm. Một số khán giả nhận xét Liz cần quản lý cơ thể tốt hơn, song người hâm mộ cho rằng đôi má phúng phính càng giúp thành viên nhóm IVE trở nên dễ thương.

Liz (IVE) lộ rõ dấu hiệu tăng cân. Ảnh: Insight, Isplus.

“Đối với tôi, Liz vẫn là một trong các thành viên xinh nhất IVE dù tăng cân”, “Mong rằng Liz sẽ kiểm soát cân nặng của mình tốt hơn”, “Liz sẽ trở thành nữ thần nếu giảm cân, mặt của cô ấy bầu bĩnh hơn so với thời điểm mới ra mắt”, Insight trích bình luận của một số khán giả.

Liz tên thật là Kim Ji Won, sinh năm 2004. Năm 2021, cô debut trong nhóm nhạc IVE và giữ vị trí hát chính. Trước khi ra mắt, Liz từng xuất hiện trong video ca nhạc This Christmas của tiền bối Taeyeon.

Tháng 8/2022, IVE trở lại với album After Like. Ca khúc chủ đề cùng tên được đánh giá cao với màu sắc âm nhạc retro, giai điệu sôi động, bắt tai đậm chất lễ hội mùa hè. After Like cũng đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc ngay sau khi phát hành.