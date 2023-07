Liverpool kích nổ 'bom tấn' giá 70 triệu euro

Sau Alexis Mac Allister, Liverpool chiêu mộ thành công Dominik Szoboszlai khi chấp nhận bỏ ra 70 triệu euro kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng với RB Leipzig.

Tân binh thứ hai của Liverpool trong hè 2023. Ảnh: Reuters.

Theo The Athletic, Liverpool đã thông báo với RB Leipzig về việc phá vỡ hợp đồng của Szoboszlai. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ đã hoàn tất.

Nhà báo người Italy thông tin thêm: "Liverpool chốt xong các thỏa thuận cá nhân với Szoboszlai. Cầu thủ trẻ đã sẵn sàng để tiến hành kiểm tra y tế và ra mắt đội bóng".

Szoboszlai trở thành tân binh thứ hai của "The Kop" trong hè 2023. Trước đó, đội chủ sân Anfield chiêu mộ thành công Mac Allister với mức giá hời, chỉ khoảng 40 triệu euro.

Mac Allister cùng Szoboszlai hứa hẹn giúp nâng cấp hàng tiền vệ Liverpool. Sau mùa 2022/23, đội chủ sân Anfield lần lượt chia tay James Milner, Naby Keita và Oxlade-Chamberlain nên cần người thay thế.

Szoboszlai khá đa năng và được đánh giá có nét tương đồng với Toni Kroos. Tiền vệ này có thể chơi tốt ở vị trí số 8, số 10, thậm chí sẵn sàng đảm nhận vai trò tiền đạo cắm khi cần. Mùa giải vừa qua, tài năng 22 tuổi ghi 10 bàn và có 11 kiến tạo trên mọi đấu trường.

