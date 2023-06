Liverpool chiêu mộ thành công nhà vô địch World Cup

Chiều 8/6 (giờ Hà Nội), Liverpool thông báo chiêu mộ thành công Mac Allister trên trang chủ đội bóng. CLB thành phố cảng không tiết lộ mức phí chuyển nhượng. Tuy nhiên theo chuyên gia Fabrizio Romano, số tiền mà "Lữ đoàn đỏ" bỏ ra chỉ là 35 triệu bảng, mức giá được đánh giá là khá hời so với năng lực của tiền vệ người Argentina.

Hợp đồng giữa Liverpool và Mac Allister sẽ kéo dài đến năm 2028. Mọi thủ tục đã được hoàn tất. Sau khi ký hợp đồng, cầu thủ 24 tuổi sẽ hội quân cùng tuyển Argentina.

"Thật tuyệt vời. Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi nóng lòng được thi đấu cho Liverpool. Tôi muốn cống hiến cho đội bóng ngay từ giai đoạn tiền mùa giải. Vì thế, thật tuyệt khi thương vụ này đã hoàn tất. Tôi rất mong được gặp các đồng đội mới", Allister chia sẻ trong ngày trở thành tân binh Liverpool.

Nhà vô địch World Cup 2022 nói thêm: "Đây là một năm tuyệt vời đối với tôi. Tôi đã vô địch thế giới, có thành tích tốt cùng Brighton. Giờ là lúc nghĩ về Liverpool và nỗ lực cải thiện bản thân mỗi ngày. Sau World Cup, tôi luôn muốn chinh phục nhiều danh hiệu hơn và Liverpool sẽ là nơi giúp tôi làm điều đó".

Mac Allister đang duy trì phong độ ấn tượng mùa này. Anh đá chính 6 trận tại World Cup 2022 khi tuyển Argentina giành chức vô địch. Tại Brighton, Mac Allister ghi 10 bàn sau 35 lần ra sân trên mọi đấu trường.

HLV Jurgen Klopp tin rằng Mac Allister sẽ tăng sự sáng tạo cho hàng tiền vệ của "Lữ đoàn đỏ". Những điểm mạnh của tiền vệ này như khả năng chuyền bóng, pressing, thể lực tốt... được đánh giá phù hợp với Liverpool.

